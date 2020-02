Austrálie chce pomoct NASA s budováním základny u Měsíce. Otevřela nové robotické centrum

Vláda Západní Austrále oznámila otevření nového národního centra vesmírné robotiky. Tzv. Australian Remote Operations for Space and Earth (AROSE) vzniklo ve spolupráci s NASA a sídlí v nejodlehlejším velkoměstě světa – Perthu. Technologie, na nichž se zde bude pracovat, by měly umožnit sestrojení špičkových dálkově ovládaných robotů schopných vybudovat plánovanou stanici u Měsíce.

„Téměř všechno v nových misích na Měsíc a Mars bude ovládáno na dálku, takže vypouštění věcí do vesmíru je jen jedním dílkem skládačky,“ uvedl ministr vědy, inovací a ICT Dave Kelly v rozhovoru pro WA Today.

Kosmické lodě plné elektrikářů? Zapomeňte

Státní činitelé doufají, že Australian Remote Operations for Space and Earth během nadcházejících let vytvoří 1500 pracovních míst a přinese místní ekonomice 200 milionů amerických dolarů ročně.

„Chcete postavit novou vesmírnou stanici obíhající kolem Měsíce… to je zapotřebí provést na dálku. Ne tak, že pošlete sto elektrikářů v kosmické lodi na Měsíc, aby tam dali dohromady všechny matičky a šroubky,“ řekl Kelly televiznímu kanálu 7 News.

„Všechno se to bude dělat na dálku ze Země… a to je to, v čem je Západní Austrálie světovým lídrem,“ dodal.