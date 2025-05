Austrálie spustila na vodu největší elektrickou loď na světě. Měří 130 metrů a uveze 2100 cestujících

Lehká hliníková konstrukce lodi, která oproti ocelovým plavidlům stejné velikosti váží přibližně polovinu, výrazně snižuje energetickou náročnost provozu. To je klíčové zejména u trajektů, které často kotví a potřebují rychlé dobíjení. Současná technologie umožňuje dojezd 80 až 160 kilometrů, ale očekává se rychlý rozvoj, který by mohl do budoucna prodloužit dojezd až na stovky kilometrů. | Zdroj: Incat