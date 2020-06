Austrálie využije technologii 3D tisku k údržbě své flotily ponorek

které námořnictvo k dispozici. Flotila, která na papíře vypadá úctyhodně, totiž může být ve skutečnosti mnohem menší. V případě ponorek může být v aktivní službě třeba jen jedna ze čtyř. Zbývající ponorky se mohou přesouvat, být v opravě anebo třeba na tréninku posádek.

Společnost ASC, která má na starost údržbu australských ponorek, by ráda využila k zajištění větší akceschopnosti australského námořnictva Royal Australian Navy technologii 3D tisku. V rámci dvouletého projektu s australskou výzkumnou agenturou CSIRO a společností DMTC Limited, vyvíjejí postupy aplikace 3D tisku k opravám a údržbě ponorek třídy Collins Class přímo na moři.

Jde o ponorky s dieselelektrickým pohonem, které pro Royal Australian Navy vyprojektovala švédská loděnice Kockums. Austrálie v letech 1996 až 2003 zařadila do služby celkem 6 těchto ponorek. Všechny jsou přitom stále aktivní. Ponorky o délce 77,8 metrů a výtlaku 3051 tun na hladině jsou vyzbrojeny šesti 533mm torpédomety a mohou nést vždy až 22 torpéd či střel anebo 44 min.

Nový postup nanášení kovového prášku

Společnost ASC vyvíjí nový postup nanášení kovového prášku, který zahrnuje sprejování plynu s tímto práškem nadzvukovou rychlostí. Tento nástřik by měl vytvořit na ošetřovaném povrchu vrstvu hustě uspořádaných kovových částic.

Podle informací ASC jde o metodu, která nevyžaduje vysoké teploty. Ty jsou přitom obvykle nezbytné k 3D tisku kovových materiálů. Velkou výhodou takového postupu je, že nedojde k poškození komponent, které se nacházejí v oblasti aplikace 3D tisku.

Zároveň takové opravy mohou probíhat během plavby ponorky, aniž by se musela uchýlit do suchého doku. To by šetřilo jak čas, tak i peníze. Hlavním cílem snah společnosti ASC je získat licenci pro technologii 3D tisku s nástřikem za studena k jejímu využití flotilou ponorek Royal Australian Navy.

Podle představitele ACS Stuarta Whileyho by použití 3D tisku pro opravy přímo během plavby ponorek, včetně jejich kritických komponent, jako je tlakové těleso (pressure hull), mělo podstatně zvýšit rychlost oprav a s tím i bojovou připravenost těchto významných válečných plavidel Austrálie.

Titulní foto: Official U.S. Navy Page, CC BY 2.0