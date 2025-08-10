Australská AI jako první na světě zabraňuje kolizím aut se zvířaty. Překvapila 97% úspěšností

Tým vědců z Queenslandské technologické univerzity a Ministerstva dopravy a silnic Queenslandu představil LAARMA – první silniční systém na světě, který pomocí umělé inteligence dokáže předcházet střetům zvířat s motorovými vozidly. Nejde přitom o žádný drahý zázrak, ale o poměrně levnou sestavu RGB kamer, termokamer, LiDARu a chytře napsaného kódu.
Srdcem celé soustavy jsou nenápadné sloupy u silnice, které jsou osazeny výše uvedenou elektronikou. Samotnou technologii LiDAR si můžete představit jako jakýsi radar, který ale místo rádiových vln používá k detailnímu mapování okolí přesné světelné paprsky. Všechny tyto „oči“ pak posílají data do umělé inteligence, jež se stará o vyhodnocení a rozhoduje, zda je nutné varovat řidiče.
Schéma systému varování před srážkou se zvěří
Největší kouzlo systému se skrývá v jeho „mozku“. Jde o takzvanou samoučící se umělou inteligenci, která nepotřebuje, aby jí člověk zdlouhavě ukazoval tisíce fotek. AI se zdokonaluje sama, přímo v terénu. Postupně se tak naučila rozeznat zvířata nejen v ideálním světle, ale i za deště, v šeru nebo když se částečně schovávala za keř. Jak trefně poznamenal Kunming Li, „tato technologie nejen funguje – ona se i vyvíjí.“ S každým dalším spatřeným zvířetem je tedy chytřejší a spolehlivější.
Překvapivá úspěšnost 97 %
Teorie je věc jedna, ale nás zajímá především praxe. Po ročním vývoji, ladění a testování prošel systém náročným pětiměsíčním testem poblíž města Kuranda v severním Queenslandu, kde jsou časté kolize s kasuáry. Výsledky z terénu potvrdily vysokou účinnost: LAARMA dokázala detekovat 287 ptáků s úctyhodnou 97% úspěšností.
Australská AI jako první na světě zabraňuje kolizím aut se zvířaty
Když senzory rozpoznaly velké zvíře v blízkosti vozovky, okamžitě spustily blikající varovné tabule. Ty nejsou trvale zapnuté, takže řidiči vědí, že varování platí právě tady a teď. Reakce šoférů byla jasná: rychlost v nebezpečné zóně klesla v průměru až o 6,3 km/h.
Samotná technologie by ale byla bez pochopení lidské psychiky jen polovičním řešením. Na projektu se proto významně podíleli i behaviorální vědci z Queenslandské technologické univerzity, kteří důkladně zkoumali, jak má být varovná zpráva napsaná, aby skutečně přiměla řidiče zpomalit.
Obrázek zvířete na blikající tabuli
Pro tyto účely vědci použili pokusnou skupinu, průzkum mezi více než 550 motoristy i jízdní simulátor. Ukázalo se, že uvést konkrétní druh zvířete a zdůraznit, že jde o aktuální hrozbu, má mnohem větší účinek než obecné značky, které si motoristé časem přestanou všímat.
Na závěr se australští výzkumníci rozhodli pro velmi sympatický krok. Celý software, který projekt LAARMA pohání, uvolnili jako open-source a dali ho volně k dispozici na platformu GitHub. Díky tomu mohou ochránci přírody po celém světě technologii snadno přizpůsobit třeba pandám červeným v Nepálu, mravenečníkům v Brazílii, levhartům sněžným ve Střední Asii či luskounům v jihovýchodní Asii.
Pro kasuáry v Queenslandu jde o víc než technologickou zajímavost. Od roku 1996 jich vozidla usmrtila nejméně 174 a skutečné číslo bude patrně mnohem vyšší. Systém, který dokáže včas a účinně varovat řidiče, je proto vítaným příspěvkem k ochraně přírody i bezpečnosti provozu. A když k tomu připočteme jeho schopnost se zdokonalovat, máme před sebou technologii, která roste spolu s problémem, jenž řeší.