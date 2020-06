Australskou noční oblohu rozzářila modrozelená ohnivá koule. Byla to družice, nebo asteroid?

Hodinu po pondělní půlnoci mohli obyvatelé australského vnitrozemí pozorovat na obloze zajímavý kosmický úkaz v podobě zelenomodré „ohnivé koule“. Vesmírné divadlo bylo k vidění nad regionem Pilbara v severní části Západní Austrálie a v Jižní Austrálii, informuje místní zpravodajská stanice ABC News.

Povaha objektu musí být ještě potvrzena, nicméně odborníci předpokládají, že by se mělo jednat o meteoroid přirozeného původu. Ohnivá koule se pohybovala oblohou poměrně dlouhou dobu (cca 30 sekund), takže se ji mnoha svědkům podařilo zaznamenat prostřednictvím mobilních telefonů a palubních kamer.

Tření objektu o horní vrstvy atmosféry způsobilo, že noční obloha zářila v děsivě působících odstínech modré a zelené barvy. Astronom Glen Nagle z observatoře v Canbeře v rozhovoru pro ABC News uvedl, že barva byla pravděpodobně způsobena vysokým obsahem železa v meteoroidu. „Bylo to opravdu velkolepé pozorování,“ řekl.

Ve hře byla také otázka, zda se nejednalo o zánik některé z mnoha umělých družic vypuštěných člověkem. Tuto verzi ale vyvrací Renae Sayers z Curtin University s tím, že čistá a poměrně silná linie naznačuje přirozený původ objektu, zatímco v případě satelitů je jejich kontakt s atmosférou doprovázen „jiskrami“ a odpadáváním fragmentů, jako jsou solární panely.

A spectacular light show over Australia's northwest has stunned everyone who saw it, and left experts struggling to explain it. A massive green fireball tearing across the sky. https://t.co/SPDAy9RPXG @Rob7Scott #7NEWS pic.twitter.com/AWILbwv4pp