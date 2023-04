Auta bez volantu zatím nedávají smysl. Ford končí s autonomním řízením 4. úrovně

Jednou nastane doba, kdy v interiérech aut nenajdeme volant ani pedály. Podle Fordu to ale bude trvat až příliš dlouho.

Kolem technologie autonomní jízdy je rušno a automobilky se předhánějí, kdo dřív ovládne bájnou 4. úroveň (řízení nevyžaduje žádnou interakci ze strany řidiče). Taková auta nemusejí být vybavena volantem, pedály, ani zpětnými zrcátky.

Průkopníkem je Tesla, ale také Mercedes-Benz dělá pokroky, jeho třída EQS je schopná na parkovišti u stuttgartského letiště najít správné parkovací místo a zajet do něj zcela sama. Hyundai zase po Las Vegas provozuje robotaxi. Stejně tak GM tlačí vývoj plný autonomizace kupředu a čeká na příslušné změny v legislativě.

Tohoto závodu se účastnil i Ford, ale nakonec se rozhodl z procesu odstoupit. Ne že by to vzdal, spíše jde o změnu strategie. Návratnost investice do autonomního řízení 4. úrovně má příliš dlouhodobý charakter, čímž pro automobilku ztrácí význam.

Místo toho se plně zaměří na technologie autonomní jízdy 2. a 3. úrovně, které mají uplatnění v podpůrných systémech současných modelů (ADAS). Kvůli této strategické změně vystoupil z programu Argo AI (provozovaný spolu s Volkswagenem) a aktivity přesunul do nově vzniklé dceřiné společnosti Latitude AI, kde má úplný podíl.

Tým tvoří 550 zaměstnanců z oblastí strojového učení, robotiky a systémového inženýrství. Cílem je zdokonalování technologie asistované jízdy BlueCruise, přičemž v rozvoji pomáhají data od uživatelů z více jak 50 milionů mil, kdy měli sytém zapnutý.