Auta jako Netflix. BMW má vyhřívání sedaček za předplatné. Co si nechá zákazník líbit?

Automobilky tomu říkají „výbava jako služba“ a funguje to podobně jako u počítačů a mobilů – chcete přidat další funkci/aplikaci/službu? Zaplaťte. Emoce víří fakt, že ve světě automobilů to nebylo zvykem. Chcete vyhřívané sedačky? Přidáte je do výbavy při konfiguraci vozu a draze je zaplatíte, ale pak jsou vaše a můžete je používat podle libosti.

Nový model, ke kterému automobilky směřují, je plná výbava jako standard, ale vybrané funkce budou softwarově blokované. Chcete je používat? Zaplaťte. Ideálně přímo na obrazovce ze spárované kreditní karty, „aby to moc nebolelo“ a vše se odbylo na jedno kliknutí.

Benefit pro automobilku je v zásadě dvojí:

Zjednodušení výroby. Dělat každé auto s jinou kombinací výbavy, materiálů a barev je velmi komplikované. Továrna, která chrlí nekonečnou řadu stejných aut je výrazně efektivnější, šetří čas i peníze.

Nový zdroj příjmů. Mluví se o tom zejména v souvislosti s nástupem elektromobilů – jsou mechanicky jednodušší, tedy spolehlivější a do servisu nemusí tak často. A právě tam si automobilky dosud realizují značnou část zisků – auto prodají se stlačenou marží, ale pak vás v rámci záručních podmínek ženou na pravidelné garanční prohlídky, které stojí 8 000 Kč, přestože vyměněný olej přijde na tisícovku a práce technika na další tisícovku. Mikrotransakce v palubním appstoru mají být nový stroj na peníze.

Benefit pro majitele –> uživatele? Snad jen ten, že na nový prvek výbavy/novou funkci nemusí myslet už před nákupem vozu, ale může ji odblokovat až když je potřeba. Nebo že za služby nemusí platit celý rok – za autonomní řízení jen jednou do roka při cestě do Chorvatska, za vyhřívání volantu jen v únoru. Ale lze to považovat za výhodu?

Co je ještě přijatelné

Když si automobilka nechá měsíčně platit za připojení auta k internetu, asi s tím nemáme problém. Stejně to děláme s mobilem. Ale co když si řekne o dalších pár korun za možnost na dálku přes tu už jednou zaplacenou konektivitu aktivovat topení a v zimě si vyhřát kabinu? Nemělo by to připojené auto dělat „zadarmo“?

Průkopníkem výbavy jako služby je Tesla, která si nechává platit za Autopilota (99, resp. 199 dolarů měsíčně) a další služby. Autopilota můžeme považovat za prémiovou funkci, řada majitelů nemá problém si za ni připlatit a kumulativně jde o významný zdroj příjmů.

Konkurenční automobilky to vidí a zkoušejí to také. Jenže často nemají ekvivalent Autopilota, ani jinou funkci prémiového charakteru, a tak chtějí peníze za něco, co bylo a je naprostý standard (resp. už jste si za to připlatili při konfiguraci vozu).

Magazín The Verge upozorňuje na BMW, které si na vybraných trzích nechává platit za vyhřívání sedaček, případně volantu. Cítíte ten rozdíl? Autopilot od Tesly je něco, co jiné automobilky v této formě zatím nemají, kdežto vyhřívané sedačky mají i služební Fabie našeho vydavatelství. Správce autoparku to kdysi zakliknul v konfigurátoru, já dnes stisknu tlačítko a už to hřeje, ale majitel násobně dražšího BMW by před tím (na začátku zimy) měl potvrdit mikrotransakci?

Navíc ta transakce není až tak „mikro“. BMW si za vyhřívání předních sedaček řekne 18 dolarů měsíčně. Také můžete mít matematicky výhodnější roční předplatné za 180 dolarů, ale vzhledem k charakteru služby určené zejména pro zimní měsíce, to velký smysl nedává. A pak je tu ještě „lifetime“ za 415 dolarů, což podle mého názoru popírá podstatu výbavy jako služby a vrací nás k podstatě příplatkové výbavy

BMW začalo nabízet výbavu za měsíční poplatek v roce 2020 a konkrétně vyhřívání sedaček dnes nabízí v domovském Německu, v Británii, na Novém Zélandu, v JAR, Jižní Koreji a dalších zemích. Třeba v Británii je na výběr 13 služeb včetně ikonického sportovního zvuku motoru (který však jde z reproduktorů) za 99 liber měsíčně (zdál se vám Tesla Autopilot za 99 dolarů drahý?).



Ne všechno v nabídce je po měsících placená výbava. Je tu i jednorázově placený update map, příprava pro Apple Car Play, nebo „předplatné“ do servisu.

Fenomén na měsíční bázi placené výbavy se nám může zdát absurdní, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Automobilky touto cestou chtějí jít a budeme se s tím setkávat čím dál častěji.