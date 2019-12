Auta na vodík nejsou tak ekologická, jak by se mohlo zdát. Výběr je dost omezený

Automobilový průmysl se mění a jde vstříc elektromobilitě. Nejsilněji do tohoto trendu promlouvají ekologická hlediska, ale nejde jen o ně. Elektromobil je konstrukčně i servisně jednodušší, přitom má lepší dynamické vlastnosti. Pokud se podaří uspokojivě vyřešit dodávku elektrické energie, bude to ve finále pozitivní změna nejen z pohledu ekologického.

Auta na vodík – speciál VTM.cz Auta na vodíkový pohon: Jak fungují a proč by nás měla zajímat

Vodíková auta nejsou tak ekologická, jak by se mohlo zdát. Výběr je dost omezený

Jak se v Česku tankuje vodík a jak je to s dobíjením elektrických aut (středa 19. prosince)

(středa 19. prosince) Hybridy, elektromobily i vodíková auta: budoucnost je plná problémů (čtvrtek 20. prosince)

(čtvrtek 20. prosince) Budoucnost aut patří bateriovým elektromobilům. Ale nemusí trvat dlouho (pátek 21. prosince) Články vycházejí vždy ve 20.00. U současných elektromobilů se z hlediska dodávky elektřiny nejčastěji uplatňuje koncept velkého lithium-iontového akumulátoru, který supluje funkci „nádrže“. Nevýhodou je větší hmotnost a delší čas potřebný k „naplnění“. Existuje ale i alternativa – vodíkové palivové články. Ty vyrábějí elektřinu průběžně, a to z vodíku v nádrži, do které se dá natankovat podobně rychle jako benzín.

Výhledově se podle evropských predikcí v roce 2040 počítá s tím, že 30 % nově prodávaných aut budou tvořit bateriová elektrická vozidla, z 25 % půjde o hybridní automobily s baterií i spalovacím motorem, a o zbylých dvakrát 22,5 % se rozdělí rovným dílem vozy poháněné čistě jen ropnými produkty (benzín, nafta nebo olej) nebo zemním plynem a elektromobily na vodíkový pohon.

Výroba vodíku není čistá

Auta poháněná vodíkovými palivovými články jsou v jádru elektromobily. Nahrazení velké baterie palivovým článkem a nádrží na vodík se může jevit jako ekologicky ideální řešení – vždyť vodíku „je všude dost“ a z výfuku takového auta jde jen čistá voda.

Jenže ačkoli je vodík v přírodě bohatě zastoupený, je vázaný. Čistý vodík se musí vyrábět, což umíme hned několika způsoby.

Vzhledem k tomu, že se způsob výroby a jeho množství nikde přesně neeviduje, lze současnou produkci vodíku jen odhadovat. Podle Chemical Economics Handbook v celosvětové produkci vodíku v současné době dominuje výroba z fosilních paliv, konkrétně 48 % vodíku se vyrábí ze zemního plynu, 30 % z ropy, 18 % z uhlí a jen poslední čtyři procenta elektrolýzou.

Je tedy zjevné, že auta na vodík nebudou až tak ekologická, jak by se mohlo zdát. Teoreticky lze vyrobit čistý vodík elektrolýzou za přispění elektřiny z obnovitelných zdrojů (voda, slunce), ale to je proces energeticky velmi náročný a mnohem efektivnější je takovou elektřinu napěchovat rovnou do akumulátorů vozidel.

Uhlíkovou stopu pohonu na vodík pak dále zvětšuje například to, že musí být na čerpací stanice pravidelně zavážen cisternami.

Jen čtyři auta na vodík

V současnosti je možné si vybrat jen ze čtyř sériově vyráběných modelů automobilů s palivovými články.

Jedná se o letos představené Hyundai Nexo, první auto, které prošlo IIHS crash testem a získalo největší možné hodnocení „Top Safety Pick+“. Za zmínku zde rovněž stojí jinde nevídaná technologie – auto dokáže v době nečinnosti vyrábět elektřinu. Vlastně nejde o nic jiného, že se dá využít vodíkový článek, i když je auto v klidu zaparkované. To oceníte například při kempování, nebo když vám doma vypadne dodávka elektrické energie.



Nový vodíkový Hyundai Nexo a jeho předchůdce, model ix35 FCEV

Dalším modelem je Toyota Mirai, kterou je možné zakoupit se speciální akcí „tři roky pohonných hmot zdarma“ (maximum však nesmí překročit cca 300 tisíc korun). Cena automobilu začíná na cca 80 tisících eur (cca 2 miliony korun).

Třetím modelem je Honda Clarity Fuel Cell, čtyřdveřový sedan se vyrábí od roku 2016. A posledním vozidlem s palivovými články, jež se dá v současnosti zakoupit, je Hyundai ix35 FCEV. Ze čtveřice se jedná o nejstarší automobil nabízený již od roku 2013 a aktuálně je nahrazován výše zmíněným novým modelem Nexo.



Toyota Mirai a Honda Clarity

V období mezi roky 1990 a 2015 se sériově prodávalo dalších sedm vozidel s palivovými články – mezi výrobci byla Honda, Ford, Nissan, Mercedes-Benz anebo Chevrolet. Je vidět, že nástup technologie je velmi pozvolný a automobilky s ním různě experimentují.

Na konci roku 2018 existovalo na světě 11 200 vozidel, které ke svému pohonu využívala vodíkové palivové články. V téže roce se jich prodalo kolem 4 000 kusů a poptávka se oproti roku 2017 navýšila o 80 %. Statistikami by měl ale za dva roky ještě pořádně zamávat ambiciózní plán Japonska zmíněný v předchozím článku.

Pro porovnání: prodeje elektromobilů

V roce 2018 překročil počet elektrických vozidel jen na cestách ve Spojených Státech jeden milion kusů. Poptávka po elektromobilech se za tento rok v porovnání s rokem 2017 zvýšila o 81 %. Celosvětový růst je 70 % a dodávky již překročily 3 miliony kusů (celkově se globálně prodá 86 milionů aut ročně). Jak prodeje rostou a jaká auta se nejvíc prodávají, to ukazují následující grafy:

Z následujících grafů je pak vidět, že tahounem poptávky po elektromobilech je automobilka Tesla, která celý obor elektromobilů výrazně zpopularizovala a akcelerovala jejich vývoj. Kdyby si Elon Musk vybral pro své Tesly palivové články namísto lithium-iontových baterií, možná by dnes podobné grafy patřily vodíkovým automobilům. Ale jak jsme si řekli již v minulém článku, Elon Musk technologií vodíkových palivových článků označil za „neuvěřitelně hloupou“.