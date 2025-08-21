Auto jako Netflix. Volkswagen chce peníze za vyšší výkon, který před tím uměle snížil

Choutky automobilek na měsíční předplatné nekončí. V roce 2022 zvedala automobilové fandy ze židlí firma BMW, když nabídla vyhřívání sedaček za poplatek. Reakce byly tak negativní, že o rok později služba zmizela a dnes se BMW Digital Premium zaměřuje na digitální obsah v infotainmentu – mapy, zábavu a personalizaci.
Teď vyzkouší odolnost svých zákazníků Volkswagen. V Británii nabízí elektromobil ID.3 s výkonem 150 kW, ale za poplatek lze odemknout výkon 170 kW. Ve Volkswagen Connect Shop se platí buď na celou životnost auta, na roční nebo měsíční bázi, vždy s automatickým obnovením a platbou ze spárované platební karty tak, jak to znáte z Netflixu nebo Spotify.
- 16,50 libry za měsíc (465 Kč)
- 165 liber za rok (4650 Kč)
- 649 liber za lifetime (18 400 Kč)
K informaci se doklikáte v britském konfigurátoru. Ceny jsou schované až v digitálním obchodě Volkswagen Connect Shop.
Vyšší výkon? To zní skvěle! Jenže se na to dá dívat i z druhé strany – koupíte si auto, které je vyrobené s výkonem 170 kW, pak jej automobilka uměle omezí na 150 kW a za zbylých 20 kW chce další peníze.
Na druhou stranu podobné taktiky jsou běžné i ve světě benzínových a naftových aut. Stejný motor se nabízí ve více výkonových variantách. Jenže automobilky to dělají chytře, skrytě, vyšší výkonovou variantu lépe vybaví a zákazník si připlatí hned při nákupu.
Mimochodem v Česku se Volkswagen ID.3 nabízí v šesti výbavách a ve třech výkonových variantách: 125, 150 a 240 kW. Hrátky s odemykáním výkonu u nás automobilka nenabízí.
Pojištění a jailbreak
Vtipné je, že o zvýšení výkonu běžného auta v Británii musíte informovat pojišťovnu, protože s větším výkonem teoreticky roste rychlost a tedy i riziko havárie. Jenže pro Volkswagen ID.3 to neplatí, ten už je u pojišťoven vedený s plným výkonem 228 koní.
Britský Autoexpress upozorňuje na ještě jeden zajímavý aspekt. Je pravděpodobné, že se komunita pokusí odemknout bonusovou funkci zdarma, říkejme tomu jailbreak jako u iPhonů. Jak se v takovém případě zachová automobilka? Zruší takovému majiteli záruku? Možná je i varianta, že bude na takovém majiteli vymáhat ušlý zisk.