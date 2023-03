Auto s motorem ze stíhačky Spitfire. Na spotřebu se ani neptejte, na startovací ceremoniál je málem potřeba doktorát

V Británii se prodalo unikátní auto. Jmenuje se The Beast a v roce 1966 let jej začal stavět Paul Jameson. Použil podvozkové díly z Austinu a Jaguaru XJ12. Motor byl 12válcový Rolls-Royce Meteor o zdvihovém objemu 27 litrů. Znát jej můžete ze slavných tanků Cromwell, Challenger, Comet, Conqueror, Centurion a dalších.

Později auto koupil John Dodd, který pro něj původně vyráběl převodovku. John dal vozu specifickou kapotáž a přední mřížku z Rolls-Royce Silver Shadow. I když to vzhledem ke značce motoru dávalo jistý smysl, firmě Rolls-Royce se to nelíbilo – ona vyráběla majestátní luxusní kočáry, tedy všechno, co brutální, hlučný a neotesaný The Beast nebyl. Dodd se s Rollsem dokonce soudil.

Každopádně po nehodě tankový motor zmizel, s ním i kontroverzní maska. Nový motor v autě zůstává dodnes. Znovu má 12 válců a objem 27 litrů, ale tentokrát je to Merlin, který poháněl stíhací letouny Supermarine Spitfire a Hawker Hurricane nebo bombardér Avro Lancaster. Dovedete si představit něco šílenějšího?

Od motoru se odvíjí veškerá specifika auta – takhle dlouhou kapotu jinde těžko najdete. Motor zvyklý na volné nebe najednou musel řešit sání, které by přivedlo dostatek vzduchu pod kapotu, obdobné problémy byly i s chlazením.

Dvanáctiválec měl s turbodmychadlem výkon asi 1500 koní. V „Bestii“ je atmosférická verze, nikdo ji nikdy neměřil, ale odhad 750 koní asi nebude daleko od pravdy. Co se maximální rychlosti týče – hodně záleží na odvaze řidiče a momentální konfiguraci, protože auto bylo nikdy nekončícím kutilským projektem. Nicméně v roce 1973 naměřil Britský královský autoklub 294 km/h a v roce 1977 se The Beast dostala do Guinessovy knihy rekordů jako nejvýkonnější auto schválené k provozu.

Žere neuvěřitelných 120 litrů benzínu na 100 kilometrů a k nastartování neoznačenými přepínači a táhly abyste málem měli doktorát.

Přesto John řídil svou životní lásku až do smrti – zemřel v prosinci 2022 ve věku 90 let. Jeho rodina pak nabídla auto k aukci a 16. března se vydražilo za 72 500 liber, tedy asi dva milióny korun.

Pokud vás The Beast zaujala, podrobně jej představuje následující video natočené krátce před aukcí: