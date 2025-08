Autonomní auta zachraňují životy. Jenže jak se má společnost vyrovnat s tím, když roboauto přece jen zabije?

Kolega Karel Kilián vydal krásný článek o problémech, se kterými se musí vypořádat autonomní řízení, než se stane součástí každodenní reality. Jednou ze zásadních otázek je, kdo může za nehodu, kterou způsobí autonomní vůz.

Na masové nasazení autonomních aut se teprve čeká, ale už dnes statistiky ukazují, že roboauta jsou násobně bezpečnější než auta s člověkem za volantem. Přesto se nehody autonomních aut stávají a stávat budou – kdo je za ně odpovědný? Člověk, majitel auta, pasažér sedící za volantem, nebo firma, která auto vyrobila? Jak se tato odpovědnost bude lišit pro jednotlivé stupně autonomie?

Ani USA, které jsou na špičce vývoje autonomní mobility, nemají jasno. Právě teď můžeme v přímém přenosu sledovat, jak obtížně se rodí rozsudky precedentní pro budoucnost. Federální soud v Miami v pátek 1. srpna uznal společnost Tesla částečně odpovědnou za smrtelnou nehodu, při které byl aktivní autopilot, tedy systém autonomního řízení.

První problém je, že se nehoda odehrála už v roce 2019. Délka procesu ukazuje na nerozhodnost systému. Elon Musk potvrdil, že Tesla rozsudek napadne a její šance na úspěch nejsou malé. V podobných dosavadních případech byla Tesla buď osvobozena, nebo se vyrovnala mimosoudně. V tomto konkrétním případě Tesla poukazuje na nesrovnalosti a chyby v soudním řízení.

Zpět k nehodě a rozsudku

Tesla Model S s aktivovaným autopilotem při rychlosti kolem 100 km/h ignorovala značku STOP, projela křižovatkou, narazila do zaparkovaného SUV a vedle něj stojícího páru, který pozoroval hvězdy. Žena zemřela na místě, muž utrpěl mnohočetná vážná zranění.

Řidič Tesly těsně před nehodou hledal spadlý mobilní telefon. Právě to je hlavní linkou obhajoby společnosti Tesla, protože podmínkou použití autopilota je neustálý dohled řidiče. Žalobci naopak argumentují, že autopilot nereagoval na značku, nebrzdil, ani neupozornil řidiče. Navíc v době před nehodou Tesla svými vyjádřeními přeceňovala skutečné schopnosti autopilot a lidé tak mohli nabýt dojmu, že se řízení vůbec nemusí účastnit. Výsledkem je, že porota označila Teslu za třetinového viníka, dvě třetiny viny jsou na řidiči.

Ekonomický rozměr

Stejným poměrem se má rozdělit náhrada škod ve výši 129 milionů dolarů pro zraněného muže a pozůstalé po zemřelé ženě. Na Teslu tedy připadá 43 milionů dolarů. Jenže na Teslu padla i tzv. exemplární pokuta ve výši 200 miliónů dolarů.

Částka připadající na automobilku po přepočtu překonává 5 miliard korun. Vynechme teď debatu nad peněžní hodnotou lidského života či zdraví, ale pokud by měla obdobné peníze stát každá smrtelná nehoda autonomního auta, nikdy se nasazení autonomních aut nedočkáme – nedávalo by to ekonomický smysl.

A tak je tu společenské dilema. Chceme technologii, která je statisticky bezpečnější, než když řídí živí lidé? Jinými slovy chceme technologii, která zachraňuje životy? Přesně tak o autopilotovi opakovaně mluvili zástupci Tesly při výše popisovaném soudním řízení. Jenže jak si společnost poradí v situaci, kdy technologie přece jen selže a někdo při tom umře?

Po dopsání tohoto článku se objevil přepis soudního líčení a skutečnosti z něj plynoucí jsou natolik závažné, že si vyžádaly samostatný článek: