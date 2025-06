Autonomní čtyřkolka z Prahy UGV Hornet je vyzbrojená kulometem, vypouští smrtící drony a odveze zraněné z boje (IDET 2025)

I když jsou symbolem dronových válek na Ukrajině hlavně koptéry obtěžkané mohutnými modelářskými bateriemi a robotická plavidla zesměšňující kdysi početný ruský Černomorskij flot, obě strany to zkoušejí i s UGV – bezpilotními pozemními vozidly.

Nemají to lehké, malý pásovec nebo čtyřkolka jsou totiž snadným cílem pro FPV nepřítele, nicméně se s nimi experimentuje třeba při záchraně zraněných na bojišti a také průzkumu.

Autonomní čtyřkolka UGV Hornet z Prahy

Před pár dny jsme psali o prototypu slovenského minitanku MRAZ3 MMG s těžkým kulometem na palubě a pražští inženýři z LPP vyvíjejí jeho mnohem mohutnějšího kamaráda.

Říkají mu UGV Hornet a veřejnosti se s ním pochlubili na nedávném veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně.

O LPP jsme na stránkách VTM už psali, na rozdíl od mnoha ostatních totiž mají se svými drony reálné bojové zkušenosti. Na Ukrajinu k dnešnímu dni vyslali řádově stovky sebevražedných letounů s automatickým naváděním na cíl, které funguje i po ztrátě rádiového spojení s operátorem.

Hornet funguje úplně stejně a díky napojení výrobce na východoevropskou zemi by si snad také mohl pořádně zašpinit pneumatiky. Pokud už to tedy dávno nedělá.

Záchranka i průzkum bojem

Hornet není žádné tintítko. Svými rozměry 2820×1590 mm připomíná malý automobil, který unese 350 kilogramů užitečného nákladu. Zvládne několikahodinovou misi a pohání jej hybridní motor. K čemu ale přesně slouží?



Hornet je univerzální platforma, Může nést ledacos s hmotností až 350 kilogramů

To záleží na zákazníkovi, je to totiž univerzální modulární systém. Mohl by fungovat třeba jako už zmíněná záchranka, která díky slušné nosnosti odveze i několik zraněných z boje.

Jistě, v takovém případě sice hrozí nálet nepřátelských FPV, ale zpravidla je to instance poslední záchrany. Obě strany totiž často evakuují zraněné až za tmy (zdaleka ne každý letoun je vyzbrojený nočním viděním), a ti tak musejí vydržet ve svízelných podmínkách dlouhé hodiny.

Stejně tak může provést taktický průzkum, operovat jako rádiový hub/extender pro drony v okolí, anebo se v plné parádě zapojí do boje.



Hornet v provedení s vyčkávací vrtulovou munici s vertikálním startem (na zádi) a se stanici s kulometem a elektrooptikou na přídi

Návštěvníci IDET 2025 si mohli prohlédnout samozřejmě tu nejatraktivnější a tedy poslední zmíněnou variantu osazenou dálkově ovládanou zbraňovou stanicí s kulometem a hromadou elektrooptiky pro pozorování okolí. Záď pak vyplnila dvojice raketek – vrtulové vyčkávací munice s vertikálním startem a bojovou hlavicí; tedy jen další varianty na sebevražedné drony.

Autonomní navigační systém

Hornet může být podle svých autorů vybavený celou plejádou dalších zbraňových systémů a čidel. Zvládá plně autonomní provoz i v oblastech rádiového rušení, takže funguje i tam, kde naopak nefunguje GPS.



Živý pohled na dění před robotem v mobilním provedení do kapsy

V takových případech dokončí misi pomocí inerciální navigace jako kdejaký robotický vysavač (IMU/gyroskopy, enkodéry na kolech atp.), lidarů a SLAM (lokalizace a mapování skenováním okolí).



Samotný GCS (ground control station) se vejde do jednoho polního kufříku

Aby to celé fungovalo v praxi, LPP vyvíjí i vlastní autonomní navigační systém a pozemní centrálu (GCS), která slouží pro plánování mise, kterou robot zpracuje i bez potřeby člověka, a také pro sledování jeho aktivity, pokud s ním máme rádiové spojení.

