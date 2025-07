Autonomní skútr Omo X na zavolání sám přijede. Čínská motorka přitom není jen další studie na papíře. Oni to myslí vážně

Bývalí vrcholoví manažeři z čínské automobilky Xpeng založili novou firmu Omoway a hned prvním dítkem zaujali média po celém světě. Jejich elektrický skútr Omo X totiž fušuje do autonomie a během předváděčky sám přijel až na pódium.

Není bez zajímavosti, že do Omoway investovaly špičkové fondy jako ZhenFund a HongShan (dříve Sequoia China). To dává projektu punc serióznosti a ukazuje, že mu věří největší hráči na trhu. Není to tedy žádný „garážový“ projekt, ale seriózní byznys s masivním kapitálem.

Jeden model ve třech variantách

Na první pohled zaujme Omo X svým odvážným, až cyberpunkovým designem. Skutečná genialita se však skrývá v jeho modulární konstrukci. Základní rám lze totiž pomocí přídavných boxů přestavět hned do tří podob: od klasického skútru s volným prostorem pro nohy, přes sportovněji střižený „street“ až po cestovní variantu GT s úložným boxem, který slouží zároveň jako pohodlná opěrka pro spolujezdce. To je chytrý způsob, jak jedním modelem oslovit různé zákazníky.

Mozkem celého stroje je systém Halo Pilot, jehož základem jsou integrované kamery, gyroskopy, senzory a chytré algoritmy. Díky němu nabízí soubor pokročilých asistentů, které můžeme znát z moderních aut. Patří mezi ně například adaptivní tempomat, který udržuje odstup od vozidla před vámi.

Skútr je vybaven i systémem varování před kolizí, sledováním mrtvého úhlu, a dokonce automatickým brzděním při nebezpečí srážky. Tyto technologie, na dvou kolech stále poměrně vzácné, mohou reálně zachraňovat životy. Kromě toho má schopnost „zachytit“ pád na nerovnosti nebo při rozjezdu na semaforu.

Sám couvá, parkuje i přijede

To nejzajímavější přijde poté, co ze skútru sesednete. Omo X totiž zvládá kousky jako z vědeckofantastického filmu. Díky samovyvažovací technologii umí sám couvat, zaparkovat na volné místo, a dokonce ho lze pomocí mobilní aplikace přivolat z parkoviště přímo k vám. Řeší tak ten nejotravnější problém městské mobility – manipulaci s těžkým strojem v omezeném prostoru.



Automatické brzdění při nebezpečí srážky

Jednou z nejzásadnějších vlastností skútru je jeho softwarová výbava, která bude aktualizována prostřednictvím OTA. To znamená, že se jeho funkce budou v čase vylepšovat pomocí aktualizací, podobně jako u Tesly. Tato vlastnost prodlužuje životnost produktu a odlišuje ho od konkurence. Výrobce také myslí dopředu na propojený ekosystém dopravy, takže je Omo X připraven na komunikaci vozidlo-vozidlo (Vehicle-to-Vehicle; V2V).

Cenově se má Omo X pohybovat kolem 3 500 eur (cca 86 000 Kč), čímž míří do dosud neobsazené mezery na trhu. Není to levný prostředek na „poslední míli“ za pár set eur, ale zároveň stojí jen zlomek ceny prémiových strojů od velkých značek, které ovšem postrádají autonomní kouzla. Omoway tak vytváří novou kategorii dostupného „tech-prémiového“ skútru pro technologické nadšence.

Některé parametry obestírá tajemství

Jakkoli je Omo X fascinující, jednu zásadní slabinu přece jen má. Firma zatím tají klíčové parametry. Výkon motoru, kapacita baterie či finální dojezd tak zůstávají nepotvrzené, což naznačuje, že se na nich před uvedením na trh v roce 2026 stále pracuje. Neoficiální odhady nicméně hovoří o maximální rychlosti okolo 80 km/h a dojezdu až ke sto kilometrům. Na oficiální čísla si ale musíme počkat.

Největší překážkou pro globální úspěch Omo X paradoxně není technologie, ale legislativa. Zatímco v Indonésii, kde firma startuje, je prostředí volnější, v Evropě či USA je představa skútru jedoucího bez řidiče po ulici čirou utopií. Právě proto bude nesmírně zajímavé sledovat, zda tento odvážný projekt uspěje, nebo zůstane jen fascinující, leč slepou uličkou.

Omo X ukazuje, jak může vypadat budoucnost osobní mobility – ne coby stroj pro popojíždění, ale jako praktický pomocník, který řeší nervy s parkováním i bezpečí na silnici. Úspěch ale bude záviset na tom, jestli trh vyhodnotí autonomní schopnosti jako reálnou potřebu, nebo jen jako líbivý, ale zbytečný bonus.