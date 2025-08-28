Autonomní Tesly už mají v Austinu větší testovací oblast než Waymo. Dalším cílem je New York

Texas jde legislativou naproti autonomním autům, a tak se jeho hlavní město Austin stalo cílovou oblastí pro testy robotických taxíků. V omezeném veřejném režimu tam jezdí automobilky Tesla a Waymo. Zejména Tesla má silné PR a tradičně hlučné podporovatele na sociálních sítích, a tak by se mohlo zdát, že konkurenci válcuje, ale realita je složitější.
Tady je stručný přehled:
- Waymo (stejně jako Google je součástí konglomerátu Alphabet) spustilo veřejný test v Austinu v březnu 2025 ve spolupráci se službou Uber. Hned od začátku jezdila auta bez tzv. safety drivers. Dnes se po Austinu pohybuje cca stovka vozů. Auta Waymo používají pro sledování prostředí kombinaci lidarů, radarů a kamer. Kromě Austinu testuje Waymo také ve Phoenixu, San Franciscu a Los Angeles. Firma má za sebou deset milionů jízd a její flotila čítá 1500 vozů napříč Spojenými státy.
Waymo poznáte na první pohled díky výrazným modulům se senzory, autonomní Tesla se od sériových aut liší pouze nálepkou Robotaxi.
- Tesla spustila vlastní službu Robotaxi v červnu 2025. Právě v těchto dnech se hlasitě chlubí rozšířením testovací oblasti z 236 na 448 km², čímž překonala Waymo. Služba se sice jmenuje Robotaxi, stejně jako připravovaný model stejného jména, ale dnes v Austinu jezdí Model Y. Počet aut od začátku testu vzrostl o 50 %, ale konkrétní čísla Tesla nezveřejnila. Odhaduje se, že začala s 10 až 20 auty, dnes by jich mohlo být nanejvýš 30. Robotaxi jezdí se safety drivers, což jsou legislativou vyžadovaní kontroloři – sedí na sedadle spolujezdce, nemají možnost auto řídit, ale pomocí „kill switch“ jej mohou zastavit. Není známo, kdy se Robotaxi kontrolorů zbaví. Zatím je služba pouze na pozvánky. Po technické stránce Tesla při navigaci spoléhá na kamery. Kromě Austinu rozjela Tesla menší test také v San Francisku.
Waymo jde do nejhustší městské džungle
Věci v Texasu se hýbou správným směrem, i když o celoplošném nasazení autonomních aut je předčasné mluvit. Ale firmy už vyhlížejí novou výzvu – New York. Přísnější legislativa – například safety driver musí být připraven převzít řízení, ale méně viditelných komplikací je celá řada. Problém bude také nejhustější městský provoz v USA.
Společnost Waymo dostala podle CNBC první povolení k testům na Manhattanu a v centrálním Brooklynu. Zatím může vozy používat jen s vyškoleným řidičem za volantem a za jízdy si nesmí nechat platit.
Cílem je nasbírat data v novém a náročnějším prostředí. Testy jsou omezené do konce září 2025, město však výslovně počítá s možností prodloužení. Waymo zatím nasadí jen osm vozů a bude sdílet telemetrická data s dopravním úřadem.
Robotaxíky naráží na odpor
Zatímco magistrát inovace vítá, odbory a část veřejnosti jsou skeptické. Členové odborů dopravních pracovníků uvedli, že plán ohrožuje bezpečnost na silnicích, blokuje přístup vozidel záchranných složek a povede k úbytku pracovních míst – to vše s cílem ještě více obohatit „velké technologické giganty“.
„New York je nejlidnatější velkoměsto Ameriky. Je zde ohromující množství aktivit od bezkonkurenčního počtu chodců přes cyklisty až po rikši a řidiče,“ uvedl ve svém prohlášení Curtis Tate, administrativní viceprezident Odborového svazu dopravních pracovníků.
Také Tesla se chystá na New York
Začátkem srpna Tesla v Queensu oznámila nábor testovacích řidičů. Ti mají v New Yorku sbírat data, obsluhovat diagnostická zařízení a kontrolovat a hodnotit chování vozů. Současně však – podle vyjádření městských úřadů – Tesla k datu zveřejnění náboru nepodala žádost o potřebné povolení. Firma dlouhodobě avizuje záměr rozšířit působnost Robotaxi i do dalších částí Spojených států. Musk rád mluví také o Evropě, ale tady je legislativa ještě přísnější.