Axiom Space postaví komerční modul pro Mezinárodní vesmírnou stanici

Přinejmenším část Mezinárodní vesmírné stanice ISS by v dohledné době měla přejít na komerční provoz. Americká kosmická agentura NASA v těchto dnech vybrala startup, který by měl pro ISS vyvinout a postavit komerční modul. Jeho spoluzakladatelem je bývalý programový manažer ISS.

Jde o společnost Axiom Space z texaského Houstonu, kterou v roce 2016 založil Kam Ghaffarian s Michaelem Suffredinim, který byl v NASA deset let programovým manažerem ISS, až do svého odchodu v roce 2015. Ve společnosti je zaměstnáno hned několik bývalých astronautů a dalších představitelů NASA.

Axiom Space v těchto dnech získali cennou trofej – přístup k přechodové komoře na ISS. K tomuto spojovacímu uzlu by Axiom Space měli instalovat komerční modul nebo spíše celý segment stanice. Tento segment bude sloužit výzkumu i dalším aktivitám. NASA teď vyjedná s Axiom Space definitivní kontrakt.

Představitelé společnosti jsou přesvědčeni, že uspěli kvůli zkušenostem svých zaměstnanců, a rovněž díky spolupracujícímu týmu firem, který zahrnuje Boeing, Thales Alenia Space Italy, Intuitive Machines a Maxar Technologies.

Výzkumné zařízení i vyhlídkový modul

Společnost Axiom Space doposud nezveřejnila příliš mnoho technických detailů o svém projektu pro rozšíření ISS. Až bude jejich „Axiom Segment“ kompletní, tak by měl zahrnovat spojovací část, výzkumné a výrobní zařízení, habitat pro posádku a vyhlídkový modul s velkými okny. Specialisté Axiomu předpokládají, že jejich první modul poletí k ISS ve druhé polovině roku 2024.

NASA už několik let studuje možnost využít přechodovou komoru na Node 2, čili modulu Harmony, ke spojení s komerčním modulem či moduly. Loni v červnu NASA nabídla zmíněnou přechodovou komoru případným zájemcům, v rámci programu Next Space Technologies for Exploration Partnerships (NextSTEP).

Dlouhou dobu se počítalo s tím, že o vybudování komerčního modulu či sestavy modulů na ISS bude mít zájem další americká společnost Bigelow Aerospace. Ti již dokonce vyzkoušeli malý experimentální modul BEAM, který nechali vynést na ISS, a pak ho tam nafoukli a testovali. Na dotazy komentátorů zatím Bigelow Aerospace oficiálně nereagovali, takže jejich důvody zůstávají nejasné.