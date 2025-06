Až 500 kilometrů na jednu kilowatthodinu. Prototyp z ČVUT změří síly v soutěži Shell Eco-marathon

Smyslem těchto závodů není trhat rychlostní rekordy, nýbrž dosáhnout téměř neuvěřitelné úspornosti. Cílem je urazit co nejdelší vzdálenost na ekvivalent jednoho litru paliva nebo jedné kilowatthodiny elektrické energie. Pro lepší představu: ty nejlepší týmy dokáží s litrem benzínu ujet i více než 2500 kilometrů. To odpovídá vzdálenosti z Prahy do Vatikánu a zpět. | Zdroj: ČVUT