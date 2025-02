Ázerbajdžánské letadlo plné lidí skutečně sestřelili Rusové. Přečetli jsme předběžnou zprávu

Tragická nehoda ázerbájdžánského letadla z loňského prosince má jasného viníka: ruskou protivzdušnou obranu. Vyplývá to z předběžné zprávy kazašských vyšetřovatelů, kteří analyzovali trosky letounu Embraer 190 společnosti Azerbaijan Airlines (registrace 4K-AZ65). Ten se zřítil při nouzovém přistání poblíž kazašského města Aktau poté, co byl nad Ruskem zasažen střelou ze systému Pancir-S1.

Let J2-8243 z Baku do čečenské metropole Groznyj se 25. prosince 2024 dostal do potíží krátce po vstupu do ruského vzdušného prostoru. Letadlo letělo ve výšce zhruba devíti kilometrů a piloti nejprve hlásili ztrátu GPS signálu. V této oblasti je to běžný jev, které způsobují ruské rušičky jako součást obrany proti ukrajinským dronům.



První a závěrečná fáze letu, jak ji zaznamenala síť Flightradar24

Rádiové rušení bylo natolik silné, že znesnaďnovalo i další komunikaci. Posádka se proto musela spolehnout na starší metody navigace. Embraer se pokusil dvakrát přistát na letišti v Grozném, ale kvůli nízké mlze se mu to nakonec napodařilo.

Osudná exploze

Piloti se rozhodli pro návrat do Baku, jenže právě v ten okamžik došlo k osudné explozi a zásahu letadla střepinami. Kvůli dekompresi se posunuly dvě sedačky, což posádka nejprve vyhodnotila jako výbuch v kabině. Zatím není jednoznačně potvrzeno, že k zásahu došlo přímo nad Ruskem – letadlo už možná bylo mimo jeho území, nebo nad Kaspickým mořem.



Záznamy z černé skříňky

Piloti informovali řízení letového provozu, že došlo k „zásadnímu selhání systémů“ a letoun se stal těžce ovladatelným. A i když si původně mysleli, že se embraer střetl s hejnem ptáků, skutečnost byla nakonec mnohem hrozivější. Střela z ruského protivzdušného systému totiž vážně poškodila všechny tři hydraulické okruhy letounu.

S nefunkčním řízením a ztrátou tlaku v kabině se zkušení piloti rozhodli pro nouzové přistání. Letoun kvůli počasí neměl možnost přistát v Grozném a Machačkale, nicméně prokazatelná komunikace o zamítnutí přistání na jiných ruských letištích chybí. Posádka proto zamířila přes Kaspické moře do Kazachstánu. „Řídíme letadlo jen pomocí tahu motorů,“ zněla jejich poslední komunikace před pokusem o přistání v Aktau.

Havárie při přistání

Při finálním manévru poblíž letiště v Aktau došlo ke katastrofě. Letoun narazil do země asi pět kilometrů od prahu přistávací dráhy, s pravým náklonem 35 stupňů, a začal hořet. Z 67 lidí na palubě jich 38 zahynulo; včetně obou pilotů a jedné letušky. Mezi oběťmi bylo 25 Ázerbájdžánců, 7 Rusů a 6 Kazachů. Zbývajících 29 cestujících bylo zraněno z toho 11 těžce.

Vyšetřovatelé v troskách letadla nalezli jasné důkazy o zásahu protiletadlovou střelou. V ocasní části objevili množství charakteristických průstřelů a v trupu našli úlomky střely ze systému Pancir-S1. Poškození hydrauliky časově odpovídá momentu exploze zaznamenanému posádkou.

Ruský prezident Vladimir Putin vyjádřil nad incidentem lítost s vysvětlením, že protivzdušná obrana reagovala na útok ukrajinských dronů na Groznyj. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev však kritizoval ruskou stranu za počáteční mlžení a požadoval plné přiznání viny, potrestání zodpovědných osob a odškodnění pozůstalých.

Podobné případy už se staly

Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA incident ostře odsoudila: „Civilní letadla nesmí být nikdy cílem ani náhodnou obětí vojenských operací.“ Podobně se vyjádřila i Evropská unie, která incident přirovnala k sestřelení letu MH17 nad Ukrajinou v roce 2014.

Kazašští vyšetřovatelé pokračují v podrobné analýze trosek a nalezených úlomků střely. Černé skříňky byly odeslány k analýze do Brazílie, kde sídlí výrobce letadla. Předběžná zpráva potvrzuje, že letoun byl před incidentem v bezvadném technickém stavu a posádka postupovala zcela profesionálně.

Tragédie upozornila na nebezpečí civilních letů v blízkosti válečných zón. Podle odborníků se sestřelení civilních letadel stalo v posledních letech hlavní příčinou úmrtí v komerční letecké dopravě. Podobný incident se stal v roce 2020, kdy Írán omylem sestřelil ukrajinské dopravní letadlo.

Zdroje: Ministerstvo dopravy Kazašské republiky, The Aviation Herald