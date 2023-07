BAE Systems vyvíjejí pro US Navy univerzální systém pro odpalování raket

Britská společnost BAE Systems získala od amerického Pentagonu kontrakt v hodnotě 37 milionů dolarů, jehož cílem je vývoj pozoruhodného systému pro válečné lodě amerického námořnictva. Jde o zařízení Next Generation Evolved SeaSparrow Missile Launch System, čili NGELS, které poskytne lodím různých typů schopnost odpalovat rakety.

Stručně řečeno, systém NGELS by měl vybavit lodě bez pokročilého systému pro odpalování raket Vertical launching system (VLS) podobnými možnostmi. Jde o důvtipné vylepšení, které by mohlo podstatně zvětšit palebnou sílu námořnictva v relativně krátkém čase, aniž by bylo nutné stavět kompletně nové lodě.

Válečné lodě moderních západních loďstev vypadají spíše jako bojové jachty. Už to nejsou obrovitá ocelová monstra, která by se ježila spoustou nebezpečně vypadajících hlavní. Jde o elegantní plavidla, na kterých téměř není patrná žádná výzbroj. Současný trend velí umísťovat co nejvíce zbraňových systémů do podpalubí lodi.

Takto vznikl i systém pro odpalování raket VLS. Konstrukce tohoto typu nabízí celou řadu výhod. Je modulární, snadno se nabíjí i opravuje, plavidlo má díky tomu stealth povahu a když se připravuje k útoku, tak to často není na první pohled vidět. Naopak nevýhodou systému VLS, že zabere poměrně dost místa v trupu, které musí být na dotyčné lodi k dispozici.

Spolehlivá obrana lodí před vzdušnými i hladinovými útoky

BAE Systems společně s NATO SeaSparrow Program Office (NSPO) nabízejí řešení v podobě NGELS. Tento systém je založený na modulech hojně používaného systému Mk 41 VLS, které jsou umístěné na odpalovacím systému, instalovaném na palubě ve fixované poloze.

Systém NGELS by měl být vybaven střelami Evolved SeaSparrow Missile (ESSM) Block 2. Jde o pokročilou variantu, určenou pro útoky povrch-vzduch a povrch-povrch. Tyto rakety by měly chránit letadlové lodě a řadu dalších plavidel s dostatečně velkou palubou. NGELS bude možné snadno integrovat do již existujících ovládacích systémů lodí.

Jak uvádí Brent Butcher z vedení BAE Systems, NGELS by měl být praktický systém, který podpoří výkon loďstva během misí a zajistí spolehlivou obranu lodí před vzdušnými i hladinovými útoky. Uživatelem NGELS by mělo být americké námořnictvo i plavidla spojenců.