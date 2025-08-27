Bambu Lab ukázal novou kutilskou mašinu do dílny H2S. Je levnější a výrobce ji ani neříká 3D tiskárna. Prusa Research hned zareagoval

Bambu Lab se po necelém půlroce pochlubil dalším členem nové řady kombinovaných 3D tiskáren H2. Po březnové premiéře H2D nyní vyrukoval s o něco jednodušší, ale cenově také mnohem dostupnější variantou H2S.
Nová kategorie kutilských strojů
Za Há-dvojky si oproti ostatním uzavřeným mašinám výrazně připlatíte, klasickou aditivní výrobu FDM/FFF totiž volitelně doplňují o laserovou řezačku a nejvyšší model H2D má rovnou dva extrudery pro multimateriálový tisk.
Bambu Lab proto oběma strojům ve svých marketingových materiálech ani neříká 3D tiskárna, ale poněkud neurčitě „Personal Manufacturing Hub.“
Když k výčtu funkcí připočítáme hromadu optických snímačů, které sledují, co se děje v nitru, dostaneme se na částku 1899 až 2799 dolarů. H2D už proto není pro každého a spíše zdola útočí na stroje jako Prusa XL apod. Ty sice mohou nabídnout až pět samostatných nástrojů/extruderů, nicméně asijský výrobce koncem roku představí vlastní řešením automatické výměny trysek Vortek (video).
O tisk se stará 23 senzorů a tři kamery
Novinka H2S jde v každém případě s cenou výrazně dolů. Základní 3D tiskárna začíná na 1149 dolarech, s automatickým výměníkem strun AMS Combo přijde na 1399 dolarů a konečně s 10W řezačkou na 1999 dolarů. Pořád je to pálka, získáte ale dvě zařízení v jednom.
Co všechno umí H2S
Tiskárna s objemem 34×32×34 cm se chlubí 23 senzory a 3 kamerami, pokročilou ventilací a řízením teploty v komoře až do 65 °C při používání náročných materiálů. H2S si podle výrobce skvělé poradí jak se základními termoplasty, tak houževnatějšími materiály jako ASA, PP, PC, PET a hmotami s karbonem.
Zájemci se prý mohou těšit na rychlejší kinematiku, pohybovou přesnost 50 mikrometrů a nový pohon extruderu, který vytlačuje tiskovou strunu do trysky, na bázi serva s 20kHz zpětnou vazbou, která odhalí nejrůznější neduhy ve vedení počínaje ucpáním a obrušováním při nárazu.
Český Prusa Research samozřejmě nespí, i v jeho dílnách se usilovně pracuje na novinkách a s náznakem jedné z nich se včera pochlubil Josef Průša na svém X.
Tak že bychom se dočkali toolchangeru i na menších tiskárnách z Holešovic, jak napovídá nápis Core One? Asi nebude zbytí, trend je totiž jasný. Zatímco jednotky pro automatickou výměnu strun jako AMS, MMU a další vytahují a zasunují strunu do jednotné trysky, toolchangery za běhu nasazují rovnou celé moduly trysek – ideálně s již zavedenými strunami. Tento postup je sice zpravidla technicky složitější a dražší, ale ve výsledku také mnohem rychlejší.