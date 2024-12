Barbie bude nadšená. Nový Jaguar je nejvýkonnější v historii, ale všichni komentují kontroverzní design

Jaguar vzbudil vlnu zájmu. Nový Type 00 si zakládá na tom, že nekopíruje. Nic a nikoho. Renesance značky začala novým logem, teď je tu koncept nového auta, které by se během cca roku mělo přetavit v produkční model. Mimochodem double-O v Anglii symbolizuje záchod, takže nové označení vyslovuje jako Type zero-zero. První nula odkazuje na nulové lokální emise, druhá znamená „auto nula“ v nové éře Jaguaru.

Automobilka se chce stát novou luxusní ikonou. Ale ne tak, že by kopírovala stávající luxusní auta. A na Type 00 je to vidět. Design nepřipomíná nic, co jsme v automobilovém průmyslu dosud viděli. Neuvěřitelně mohutný vzhled, jednoduché linky vedou od přadní masky po zadní rošt vodorovných čar.



Na boku za zadním kolem zaujme výklopný ingot z nelakované mosazi. Nese přepracované logo skákajícího jaguára a po vyklopení ukáže kameru, která nahrazuje zpětná zrcátka.

Křídlové dveře odhalují minimalistický interiér se zajímavými materiály – nelakovaná mosaz, travertinové bloky podpírají sedačky čalouněné textilií a vlnou. Displeje jsou v klidovém stavu skryté, vysunou se, až když jsou potřeba.

Opravdový úlet a originál za každou cenu je způsob, jakým se volí jízdní režimy. Type 00 má tzv. totemy – malé destičky z mosazi, alabastru či travertinu. Řidič si jeden vybere, v kabině jej vloží do slotu na „centrální páteři“ a tím zvolí „náladu“ – jízdní charakter, zvuky auta, barvy displejů či osvětlení.



Totemy jsou uložené v tomto ústrojí v boku auta. Vkládají se do slotu uvnitř kabiny.



Existuje. Kolega Marek Bednář se na něj byl podívat v Miami, jeho článek najdete na Auto.cz.

Originální je i audio. Místo tradičních reproduktorů ve dveřích je tu soundbar za sedačkami a audiosystém používá k reprodukci také některé panely karoserie, takže zvuk zní nejen uvnitř, ale cíleně i vně auta. Tohle je však jeden z těch koncepčních výstřelků, který se do výroby nedostane.

00 je dvoumístný elektromobil s dojezdem 700 kilometrů. S tisíci koni půjde o nejvýkonnější vůz v historii automobilky. Je dlouhý přes pět metrů. A to je tak všechno, co o technice víme. Celá prezentace se věnovala designu (Jaguar mu říká bujný modernismus) a zdrojům inspirace pro znovuzrození značky.

Premiéra Jaguaru Type 00: