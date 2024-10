Barnadova šipka se konečně dočkala potvrzené exoplanety. Je jednou z nejlehčích

Barnardova hvězda, známá též jako Barnardov šipka ze souhvězdí Hadonoše je dost malý a velmi slabě zářící červený trpaslík, jehož hmotnost není ani 20 procent hmotnosti Slunce. Takovou hvězdu byste ve vesmíru snadno přehlédli. Přesto nás ale Barnardova šipka nesmírně zajímá a představuje oblíbený cíl pozorování astronomů.

Je od nás vzdálená pouhých necelých 6 světelných let. Jde o úplně nejbližší „single“ hvězdu ke Sluneční soustavě. Blíže se nachází už jenom tři hvězdy systému Alfa Centauri. Shodou okolností to je velmi stará hvězda. Se stářím 7 až 12 miliard let zřejmě patří mezi nejstarší hvězdy Mléčné dráhy. Navzdory vysokému stáří to je eruptivní hvězda, která s oblibou odpaluje intenzivní hvězdné erupce.

Vzhledem k blízkosti Barnadovy šipky u ní vědci již velmi dlouho hledají planety. Vlastně už od šedesátých let minulého století. Také je nacházejí, ale doposud vždy byly takové objevy po nějaké době vyvráceny. Naposledy k tomu došlo v roce 2021, kdy byl zamítnut nadějný objev superzemě z roku 2018, která měla dokonce obíhat v obyvatelné zóně tohoto červeného trpaslíka.

Konečně!

Nedávno se astronomové zřejmě konečně dočkali, díky týmu, který vedl Jonay González Hernández z Astrofyzikálního institutu Kanárských ostrovů. Jejich analýzy dat spektrografu ESPRESSO na soustavě teleskopů Very Large Telescope potvrdily existenci exoplanety Barnard b a tří dalších, doposud nepotvrzených exoplanet.

I kdyby se ukázalo, že reálně existuje pouze exoplaneta Barnard b, je to fascinující objev. Jde totiž o jednu z nejlehčích známých exoplanet. Její minimální hmotnost je nižší než polovina hmotnosti Venuše. Ostatní tři nepotvrzené exoplanety (Barnard c, d, e) by mohly být ještě o něco lehčí.

Každopádně se zdá, že potvrzená exoplaneta Barnard b nebude idylický svět, vhodný pro život pozemského typu. Obíhá totiž červeného trpaslíka asi dvacetkrát blíž než Merkur Slunce a jeden oběh stihne za 3,15 pozemských dní. Vědci odhadují, že kvůli tomu na povrchu exoplanety Barnard b panuje teplota asi 125 °C. Všichni teď budou napjatě očekávat další novinky o tomto velmi blízkém planetárním systému.