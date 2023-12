Baterie zlevňují, lithium zlevňuje, elektromobilům se ale pořád moc nechce

Cena kilowatthodiny u li-ion akumulátoru za posledních deset let klesla více než sedminásobně. Přesto se elektromobily ekonomicky ani tak nedostávají na dohled uživatelsky příjemnějším konkurentům se spalovacími motory.

Mnozí nám slibovali, že se elektrická auta brzy dostanou na cenovou úroveň těch konvenčních. Ono se to tedy mnohdy sice děje, ale ovšem ne tak, jak jsme si představovali. Místo zlevňování bezemisních vozů jsme se v posledních čtyřech letech dočkali zdražování aut na fosilní paliva, které u některých značek dosáhlo i vyšších desítek procent. Přesto ani tak se trh s elektromobily zatím nedostal na dohled dosud stále dominantních aut se zážehovými a vznětovými motory. Přitom předpoklady tady proto částečně jsou.

V pondělí jsem ostatně psal o tom, jak tuna uhličitanu lithného jenom letos zlevnila o 75 %. Teď máme i srovnání cen samotných akumulátorů, nejdražší součástky v bezemisních automobilech. Podle výzkumné organizace Bloomberg New Energy Foundation (BNEF) stála u li-ion baterie v roce 2013 jedna kilowatthodina 780 dolarů. Inflace ve Spojených státech za uplynulých deset let přitom dosáhla 32 procent, dnes tudíž původní částka odpovídá 1030 dolarům (22.911 Kč).

Aktuálně přitom akumulátory vycházejí v průměru na 139 dolarů za kilowatthodinu (asi 3091 korun), tedy téměř 7,5krát levněji. Ceny elektromobilů jsou přitom obecně stále zhruba o 30 procent vyšší než u srovnatelných automobilů s konvenčním pohonem. Co za tím stojí?

Ve výsledku za to svým způsobem mohou samotní zákazníci. Až na výjimky v podobě Tesly a čínské automobilky BYD (dvou největších producentů elektromobilů na světě) je totiž odbyt ostatních značek relativně malý na to, aby se náklady na vývoj bezemisní větve portfolia rozmělnily mezi co nejvíce prodaných aut. A pravděpodobně bude hůř.

Na kombinaci vysokých úroků s omezováním státních příspěvků na nákup elektromobilu už reaguje většina automobilek. Například americký koncern General Motors posouvá zahájení prodejů některých svých elektrických modelů (Chevrolety Equinox EV, Silverado EV a GMC Sierra EV) a odkládá otevření nové gigafactory Ultium Cell v Tennessee, kterou buduje společně s korejskou společností LG Chem. Podobně je na tom také Ford.

Volkswagen zase delší dobu varuje před padající poptávkou po svých modelech, kterou na vysokých číslech držela odložená výroba z minulých let (covid, omezené dodávky některých součástek apod.). Nemluvě o problémech s výrobou nového elektromotoru APP550, jehož dodávky zatím ani zdaleka nestačí pokrývat potřeby celého koncernu.

Nižší poptávka sice může způsobit výraznější snížení ceny některých elektroaut, výrobci ovšem na druhou stranu nehodlají tenhle segment do nekonečna dotovat na úkor marží, které dosahují nízkých nebo dokonce záporných hodnot.