Benzín ještě neřekl poslední slovo. Mazda CX-60 není žádný drobeček, přesto má spotřebu pouhý 1,25 l/100 km

Mazda začala v tomto týdnu v továrně v japonské prefektuře Yamaguchi vyrábět model CX-60. Mluví o milníku, výsledku všeho, co se naučila za sto let dosavadní existence. Vlajková loď vyplouvající s novou technologií do budoucnosti značky. Jedná se o první plug-in hybrid a dosud nejvýkonnější sériovou Mazru.

Evropská specifikace Mazdy CX-60 staví na zážehovém čtyřválci Skyactiv-G s přímým vstřikováním a objemem 2,5 litru. Sekundovat mu bude elektromotor s výkonem 129 kW, čerpající energii ze 17,8kWh baterie. Celkový výkon soustavy činí až 327 koní s 500 Nm točivého momentu a spojena bude s nově vyvinutou osmistupňovou automatickou převodovkou.

I když jde o velké SUV, výsledkem je tabulková spotřeba 1,25 l/100 km a emise pouhých 33 g/km. Pochopitelně ale záleží, jak se na jízdě podílí spalovací a elektrický motor...

Výroba už běží, první zásilka do Evropy odplouvá 26. dubna, v řadě evropských zemích už lze CX-60 objednat a první zákazníci se dočkají koncem léta.