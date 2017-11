Bestie ze zeleného pekla: tuningová firma AMG si k narozeninám nadělila silniční kolo

Německá firma AMG, která se zabývá sportovními a designovými úpravami vozů Mercedes-Benz, vznikla před 50 lety. Oslavila to mimo jiné speciálem, který vidíte na obrázcích. Je to silniční kolo Rotwild R.S2.

Kolo vyrobila německá značka Rotwild (česky jelen) a je to už třetí výsledek její spolupráce s AMG. Pro kolo zvolila marketingový název Beast of the Green Hell, tedy Bestie ze zeleného pekla.

V prodeji bude jen padesát kusů tohoto speciálu. Cena začíná na 7 109 eurech (182 tisíc korun) a vybrat si lze z pěti velikostí.

AMG s Rotwild spolupracuje od roku 2013. Poprvé spolu vyrobili celoodpružený speciál R.X85, druhý model bylo trailové kolo GT S.

Další informace: Daimler, Rotwild