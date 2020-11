Betatester Starlinku ukázal, jak tento satelitní internet funguje v zimě a vánici

SpaceX pokračuje ve vypouštění dalších a dalších satelitů pro satelitní internet Starlink a jak jsme podrobně popisovali ve starším článku, první betatesteři naměřili rychlost i kolem 120 Mb/s. Satelitní internet a jeho signál musí ale urazit dlouhou cestu přes oblohu, takže otázka zní, jak dobře funguje v opravdu velmi špatném počasí.

Betatester Brett Batie neměl se Starlinkem celou dobu používání žádný problém, a to ani při dešti nebo zamračené obloze. Avšak to se změnilo, když opravdu hodně nasněžilo a zároveň i neustále sněžilo. V takovém případě se snížily rychlosti stahování i nahrávání. Zatímco při normálním počasí má rychlost stahování kolem 50 až 100 Mb/s, ve vánici a při zasněženém snímači to bylo kolem 25 Mb/s.

Pomocí měření pingu rovněž zjistil, že ping se zvýšil a občas vypadlo spojení, ale jednalo se skutečně jen o mikrovýpadky. Jakmile ale snímač očistil rukou od sněhu, rychlost stahování se opět dostala na slušných 80 Mb/s a ping se snížil i pod hranici 30 ms. Pokud ale zároveň docházelo k maximálnímu stahování, odezvy se zvýšily na nižší stovky milisekund a občas došlo k výpadku. Tester ale upřesnil, že kombinace stahování na maximální rychlosti a zároveň testování pingu není ideální kombinace a realistické použití.

Je jasné, že s větším počtem satelitů se rychlosti i další parametry systému Starlink zlepší, ale je dobré vidět, že ve velmi špatných zasněžených podmínkách počítejte s tím, že k dosažení optimálních vlastností budete muset udržovat snímač čistý. Takže ho instalujte na místě, kam máte snadný přístup.