Betonové baterie vyřeší energetické problémy, slibují autoři. První by mohla vyrůst v Česku

Ještě před pár lety si při podobných nápadech leckdo ťukal na čelo, nyní se ale začínají pomalu zhmotňovat. Ostatně, současná energetická krize jim hraje do karet. Řeč je o exotických gravitačních bateriích, které by měly definitivně vyřešit klíčovou otázku, kam rychle uložit elektrickou energii z proměnlivých obnovitelných zdrojů.

Gravitační baterie nejsou ve své podstatě ničím novým a jednu takovou máme i v České republice. Disponuje úctyhodnou kapacitou 3,7 GWh a vybíjecím výkonem 650 MW. Ano, správně, řeč je o přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně.

Přečerpávačky jsou fajn, ale...

Má to jeden háček. Dlouhé stráně jsou kolos. Kolos, který sice může vyrovnávat poptávkové výkyvy v elektrické síti, rozhodně to ale není žádný rychlý superkondenzátor, který by mohl uložit nějakou tu megawatthodinu doslova na počkání a kdykoliv, kdy je to zrovna třeba. Nehledě na to, že stavba zabrala skoro dvacet let a cena byla astronomická.



Největší česká gravitační baterie s kapacitou okolo 3,7 GWh

Výrobci elektřiny proto už roky investuji do stavby malých a efektivních bateriových bloků založených na tradiční lithiové technologii a Bosch to zkouší třeba i s repasovanými autobateriemi. Jednou z cest jsou pak opět ty gravitační – tentokrát ale poněkud flexibilnější, menší, modulární a levnější než umělé vodní jezero kdesi na vrcholu Jeseníků.

Co takhle udělat baterii z kostky betonu?

Před lety nás tímto způsobem zaujal zvláště švýcarský startup Energy Vault, který tehdy natočil futuristické video s obřím jeřábem, jenž by mohl ukládat energii vytažením betonového bloku do výše. A když bude třeba energii získat zpět, uvolní se zámek, blok sjede k zemi a roztočí elektrický generátor. Bingo!

Vize jeřábu velikosti mrakodrapu, který bude ukládat elektřinu:

Energy Vault nadchl investory a během pandemie postavil v Castionu první a 110 metrů vysoký funkční prototyp CDU (Commercial Demonstration Unit) s šesti rameny, úložnou kapacitou 35 MWh a příslibem, že si takový jeřáb bude moci za humny postavit kdejaké město a instituce.

Firma zároveň zamířila na americkou burzu NYSE (NRGV), získala do týmu bojovníka proti změně klimatu Leonarda DiCapria, a tak není divu, že její akcie během posledního měsíce poskočily na dvojnásobek.



První funkční prototyp jeřábové baterie CDU

EVRC je betonová superbaterie

Proč mít ale za městem nebo někde v brownfieldu armádu jeřábů, když tam můžete mít halu plnou výtahů, viďte? Cože? Inu, projektem CDU to neskončilo a v Energy Vault natočili další video. Gravitační princip zůstal beze změny, jeřáby ale nahradila soustava výtahů v uzavřené budově.

Inženýři tomu říkají EVRC (Energy Vault Resiliency Center) a je to modulární systém složený z 10MWh článků. Takže když budete potřebovat třeba 100 MWh, prostě si postavíte desetičlánkovou gravitační baterii.

Nejnovější vize od návrhářů z Energy Vaultu:

Druhou výhodou oproti jeřábu je konstrukce, která si vystačí se 40% výškou stavby. Budova EVRC proto nebude připomínat hangár NASA pro největší raketu dějin Saturn V, která nás vynesla až k Měsíci, ale relativně nízký komplex, který nebude rušit ráz města a jeho průmyslového předměstí.

Gravitricity chce to samé dostat pod zem

Ovšem pozor, Energy Vault není jediným vynálezcem nových typů gravitační technologie. Je jich celý zástup a jedno jméno byste si měli zvláště zapamatovat, svoji první baterii totiž dost možná postaví v České republice!

Jak bude fungovat baterie v podobě šachty:

Tentokrát je řeč o skotské konkurenci Gravitricty, která vsadila vlastně na téměř identický postup, namísto jeřábů a nadzemních staveb chce ale využít staré uhelné doly. Firma loni na jaře dokončila svůj poněkud skromnější patnáctimetrový demonstrátor – 250 kW prototyp – a začala se poohlížet po vhodných destinacích v Evropě, kde by konečně zamířila pod zemský povrch.

První podzemní baterie bude možná v Česku

První skutečná baterie Gravitricity by měla disponovat kapacitou až 2 MWh a výkonem 4-8 MW. Bude proto potřebovat hodně hlubokou šachtu, do které na povel klesne užitečná zátěž a roztočí generátor. V době přebytku energie se pak závaží vytáhne zpět na povrch.



Gravitricity se chlubí, že je jeho design zdaleka nejlevnější způsob ukládání většího množství elektrické energie

No, a kde takovou štolu najít? Experti z Gravitricity loni křižovali Evropu a zalíbilo se jim několik vysloužilých dolů v Polsku a také důl Staříč/Paskov na Ostravsku, jehož fotografie dnes figurují ve všech propagačních materiálech startupu.

Finální rozhodnutí učiní Gravitricity v průběhu letošního roku, stavbu na starém kontinentu zároveň podpoří Evropská investiční banka, a pokud by nakonec skutečně padla volba na Staříč, Česká republika se stane průkopníkem technologie, která nemá ve světě obdoby.



Důl Staříč je jedním z míst, které Gravitricty zvažuje pro stavbu prvního exempláře

Tedy zatím, podobných staveb totiž bude přibývat: Gravitricty nedávno získala vládní grant na vybudování dalšího 4MWh systému v Edinburghu, přičemž technologie samotná si věří i na kapacity okolo 25 MWh.

A jaký je vlastně rozdíl oproti přečerpávacím elektrárnám? Samozřejmě mnohem nižší náklady a také rychlost. Závaží lze uvést do pohybu prakticky okamžitě; podle Gravitricity lze vyrábět elektřinu za méně než jednu sekundu.

A co víc, rychlostí pádu závaží lze regulovat výkon, který může být špičkový pro náhlý vysoký odběr, anebo pomalý pro jemné vyrovnávání sítě. Jelikož je systém dimenzovaný na šachty s hloubkou 150 až 1 500 metrů, může baterie dodávat elektřinu do sítě až po dobu několika hodin.

Obří betonový špunt a voda

Takže to máme Energy Vault s jeřáby a výtahy na povrchu, Gravitricity s tím samým ve vysloužilých dolech, nicméně neměl byste tam ještě něco dalšího, Horste Fuchsi? Ale jistěže ano!

Pokud se bavíme o gravitačních bateriích, byl by hřích, kdybychom nezmínili ještě dva na první pohled naprosto šílené nápady z Německa a kalifornské Santa Clary. Startupy New Energy Let’s Go a Gravity Power.



New Energy Let's Go: Přes den špunt vytáhne solární zdroj a v noci uvolní energii pro město

Oba chtějí opět postavit to samé a opět v tom hraje hlavní roli betonové závaží. Tentokrát to ovšem má být velký betonový špunt v ještě větší a hlubší skruži naplněné vodou.



Vizualizace Gravity Power a jejich cenové propočty s ostatními bateriovými technologiemi (pumped storage hydro je klasická přečerpávací elektrárna jako Dlouhé stráně)

Když bude potřeba uložit energii, čerpadla naženou do nitra vodu a ta vyzvedne špunt až na povrch. No, a když bude naopak třeba uvolnit energii zpět do sítě, špunt klesne ke dnu, kapalina roztočí vodní turbíny a všichni v blízkém městě si nabíjí své tesly a enyaqy.

Na začátku to vypadlo jako apríl a teď to stojí

Obě firmy jsou zatím na hony vzdálené stavu, ve kterém se nacházejí Energy Vault a Gravitricity a teprve hledají další investory na stavbu prototypu, který ověří, jestli by něco takového vůbec mohlo efektivně fungovat.

Jsou ale zářným příkladem toho, že se vývoj opravdu nezastavil a že se zástupy inženýrů snaží jednou provždy vyřešit otázku, kam s rychlou ale nevyzpytatelnou energií z větrných a solárních obnovitelných zdrojů.

A byť se může jednat o nápad, který na první pohled působí jako ztřeštěná idea bez šance na realizaci, CDU ve Švýcarsku, demonstrátor ve Velké Británii a brzy možná i první suchá gravitační elektrárna na území Česka ukazují, že tomu tak ani zdaleka nemusí být.