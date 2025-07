Betonový marshmallow z Číny zastaví i stotunové letadlo. Zaboří se do něj jako do pěny

Čínští vědci představili nový typ betonu, který si pro své vlastnosti vysloužil přezdívku „marshmallow“. Pochopitelně nejde o žádnou cukrovinku, ale o důmyslný bezpečnostní prvek pro letištní dráhy. Tento ultralehký pěnový beton je navržen tak, aby se při nárazu kontrolovaně rozpadl, jemně zbrzdil a bezpečně zastavil i stotunové letadlo. Tím může snížit riziko katastrofy při přejetí dráhy. Materiál vznikl ve spolupráci několika čínských institucí a už stihl získat ocenění za inovaci od Čínské federace stavebních materiálů.

Abychom pochopili význam tohoto vynálezu, musíme se podívat na konec přistávacích drah. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) vyžaduje, aby zde existovaly takzvané bezpečnostní zóny pro případ, že letadlo nedobrzdí. Dosud se často spoléhalo na pískové lože, půdu nebo dokonce vodní nádrže.

Každé z těchto řešení má však své mouchy – voda přitahuje zvířata a ptáky a v zimě zamrzá, písek je náročný na údržbu a citlivý na vlhkost a vlastnosti půdy se mění s počasím. Pěnový beton nabízí stabilitu a předvídatelnost, což jsou v letectví vlastnosti, které mají cenu zlata.

Tak akorát slabý beton

Kouzlo nového materiálu spočívá paradoxně v jeho přesně řízené „slabosti“. Zatímco u běžného betonu usilujeme o co nejvyšší pevnost, zde je klíčová schopnost selhat předvídatelným způsobem. Pevnost v tlaku se musí pohybovat ve velmi úzkém rozmezí 0,30 až 0,35 MPa. Pokud by byl příliš pevný, nerozdrtil by se a letadlo by nezpomalil; pokud by byl naopak příliš měkký, letoun by nezastavil dostatečně rychle.

Základním kamenem této technologie je proces pěnění, který inženýři popisují jako „foukání bublin“ do betonové směsi. Tyto vzduchové kapsy tvoří více než 80 % objemu materiálu a dávají mu extrémně nízkou hustotu pouhých 200 kilogramů na metr krychlový, tedy jen desetinovou oproti klasickému betonu.

Bubliny vyztužené pryskyřicí

Aby bubliny předčasně nepopraskaly, vyvinuli vědci speciální přísadu na bázi modifikované pryskyřice, která kolem každé bubliny vytvoří jakési ochranné „brnění“. Materiál díky tomu vydrží v požadované kondici až do chvíle, kdy je opravdu potřeba zasáhnout. Výsledkem je beton, který se ve správný moment rozpadne jako sušenka pod tlakem, ale jinak odolává počasí i času.

Číňané se navíc zaměřili na cenovou dostupnost a trvanlivost. Místo drahého a časem degradujícího sulfoaluminátového cementu použili cement obyčejný. Tím se technologie stává dostupnou i pro menší letiště s omezeným rozpočtem. Materiál je navíc vybaven dvoufázovým systémem řízení pevnosti, který mu umožňuje kompenzovat opotřebení způsobené povětrnostními vlivy a zachovat si své vlastnosti po dlouhou dobu.

Tento systém už není jen teorií – byl instalován na 14 čínských letištích. Roční testování na vysoko položeném letišti v tibetském Nyingchi, kde panují drsné klimatické podmínky, ukázalo vynikající výsledky. Vlastnosti materiálu se změnily o pouhá 3 %, což je hluboko pod projektovanou tolerancí 10 %. Zdá se, že tato technologie má potenciál stát se novým globálním standardem a výrazně přispět k bezpečnějšímu létání.