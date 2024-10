Bez Starship to nepůjde. Satelity Starlink příští generace budou opravdu velké

Družice Starlink příští generace budou tak velké, že je na oběžnou dráhu muset dopravovat připravovaná kosmická loď Starship. Na sociální síti X to oznámil Elon Musk.

„Satelity Starlink nové generace, které jsou tak velké, že je může vypustit pouze Starship. Umožní desetinásobné zvýšení šířky pásma a v důsledky snížení výšky i rychlejší latenci,“ napsal.

Jak upozornil server Ars Technica, SpaceX již požádala Federal Communications Commission (FCC) o to, aby Starlinky mohly obíhat pod hranicí cca 480 km nad zemským povrchem a – pokud to schválí rovněž Federal Aviation Administration (FAA) – být vynášeny do vesmíru právě na palubě Starship.

Podle vyjádření Michaela Nicollse, viceprezidenta pro inženýrství projektu Starlink, dotyčné družice „poskytnou gigabitové připojení kdekoli na světě“. Otázkou ovšem je, jaká nakonec bude realita.

Někteří totiž připomínají, že modely V2 Mini, vypuštěné loni v únoru, sice byly asi čtyřikrát větší než jejich předchůdci, nicméně měly slabší signál. Tedy alespoň podle recenze magazínu Sky & Telescope.

S přihlédnutím k tomu, jaký důraz klade Musk na konektivitu, je přitom zřejmé, že právě síla signálu pro něj u těchto nejnovějších satelitů – jejichž přesné rozměry zatím neznáme – bude prvořadá.