Bez střelby a propíchaných pneumatik. Systém ELORYKS umožní policii zastavit ujíždějící auto pomocí aplikace v tabletu

Ujíždějící vozidlo pronásledované policejními vozy není jen obrázek z akčních filmů, ale realita českých silnic. Snaha dohnat a zadržet automobil s řidičem, který odmítá zastavit, skýtá nebezpečí pro ujíždějícího, policisty i náhodné kolemjdoucí.

Policie má k dispozici celou řadu prostředků: zátarasy a jiné fyzické bariéry, zastavovací pásy, veřejností kontroverzně vnímaný PIT manévr a krajním řešením je střelba. Všechny způsoby však představují určité nebezpečí, proto se odborníci snaží najít způsob, jak zastavit ujíždějící automobil citlivějším a bezpečnějším způsobem.

ELORYKS zastaví ujíždějící vozidlo

Vysoké učení technické v Brně a České vysoké učení technické v Praze s podporou ministerstva vnitra vyvíjejí systém ELORYKS (ELektronické Omezení Rychlosti). Jeho cílem je poskytnout bezpečnostním sborům nástroj pro bezpečné dálkové omezení rychlosti osobních vozidel bez destruktivních donucovacích prostředků. To má přinést vyšší bezpečnost pro lidi a eliminovat škody na majetku.

Anténa systému ELORYKS.

Prototyp systému byl otestován na automobilu Škoda Octavia III ve dvou scénářích: na statické ukázce a při simulovaném pronásledování ujíždějícího vozidla. Policie je vybavena tabletem s aplikací, ve které policista vybere automobil pachatele a zadá požadavek na jeho zastavení.

Aplikace pro zastavování vozidel.

V další fázi policejní vozidlo odvysílá zprávu, která je přijata jednotkou v ujíždějícím autě. Pak auto rozbliká výstražná světela a deaktivuje palivové čerpadlo, což vede k zastavení motoru, ztrátě výkonu a postupnému zastavení.

Vozidlo zastavuje, pachatel je zadržen.

Dálkové zastavení vozidla v praxi

22. června 2023 proběhla na polygonu v Jihlavě demonstrace systému ELORYKS. Ve videu, které nám poskytlo ČVUT, je vidět situaci, kdy se dopravní policista pomocí zastavovacího terče pokouší zastavit černou Octavii. Ta však na jeho výzvu nereaguje a pokračuje v jízdě. Záhy se za ní vydává policejní vůz a začíná pronásledování.

Pronásledování ujíždějícího vozidla.

To však končí jinak, než jsme zvyklí z desítek videí přinášených zpravodajskými weby. Policista na místě spolujezdce spouští na tabletu aplikaci, vybírá podle směru a rychlosti ujíždějící auto a tiskne tlačítko „Blokovat“. V pronásledovaném vozidle dochází k odpojení palivového čerpadla a postupnému zastavení. Policisté poté pod hrozbou střelnou zbraní řidiče ujíždějícího vozidla zatýkají.

ELORYKS v akci:

Systém ELORYKS využívá bezdrátovou technologii v pásmu 5,9 GHz a klade důraz na silné zabezpečení vůči kybernetickým hrozbám a zneužití. Komunikuje přímo se sběrnicí vozidla a požadavek na zablokování je ověřován přes policejní infrastrukturu. Současně s tím je do okolí přes technologii C-ITS vysílána varovná zpráva o probíhajícím zásahu a zastavovaném vozidle.

Ačkoliv může být technologie ELORYKS vnímána kontroverzně, přináší nesporné výhody. Pokud by se podařilo prosadit ji v praxi, umožnila by policistům zastavovat vozidla na dálku bez nutnosti fyzického kontaktu a potenciálně nebezpečných manévrů. Nabízí tak elegantní řešení problému pronásledování ujíždějících vozidel, které může ohrozit životy a majetek nejen účastníků silničního provozu, ale i samotných policistů.

Achillova pata

Největší slabinou systému je, že musí být v autě integrovaný před začátkem honičky. Jak jej do aut dostat? Uživatelé si něco takového dobrovolně instalovat nebudou. Automobilky se do takové iniciativy také nepohrnou – proč by do svých vozů instalovaly kontroverzní konkurenční nevýhodu?

Cestu by musela vytyčit legislativa. Mohlo by to vypadat podobně, jako aktuálně s „černými skříňkami“:

Rozdíl je v tom, že kolem systémů s charakterem ELORYKS je spojené určité omezení osobní svobody. Ale to už předbíhám. Každopádně projekt je ve stádiu fungujícího prototypu, o jeho prosazení do praxe se vedou rozhovory.

Pohled policisty

Podpraporčík Tomáš Pustka z Pohotovostní motorizované jednotky Krajského ředitelství policie hl. města Prahy k tomu říká: „Budu hovořit nejen za sebe, ale i za všechny své kolegy, že je pro nás tím nejdůležitějším, aby během takového pronásledování vozidla nedošlo k jakékoliv újmě na životech, zdraví či majetku všech nezúčastněných osob, ale aby nedošlo ani ke zranění policistů či samotného pachatele. Zejména proto Policie ČR v nedávných letech pořídila zastavovací pásy a spolu se Škodou Auto, a. s. vyvíjela a aplikovala do praxe policejní rámy. Díky těmto prostředkům dochází v praxi k podstatnému zkrácení doby pronásledování a někdy i k jeho úplnému zamezení hned na začátku. Právě z výše popsaných důvodů je dle mého názoru vývoj neinvazivního systému ELORYKS zcela průlomovým a vítaným řešením, které by tato rizika spojená s pronásledováním vozidel eliminovalo.“

Uvádí i konkrétní případ, kdy při pronásledování došlo ke zranění: „Ze své policejní praxe mohu uvést příklad z června roku 2022, kdy pachatel odcizeným vozidlem BMW X6 ujížděl hlídce PČR, následně úmyslně narazil do mnou řízeného služebního vozidla PČR, v důsledku čehož došlo ke zranění mého kolegy. Pachatel poté dále pokračoval v jízdě a k jeho omezení na osobní svobodě došlo až v důsledku další dopravní nehody, kterou svým jednáním způsobil a s vozidlem již z důvodu jeho velkého poškození nemohl dále pokračovat v jízdě. Pokud by již tehdy policie disponovala systémem ELORYKS, mohlo být pronásledování odcizeného vozidla ukončeno hned na jeho začátku a nedošlo by k žádným újmám na zdraví a majetku, které pachatel svým vysoce nebezpečným jednáním způsobil.“



Policejní vozidlo poškozené při nehodě s ujíždějícím vozem