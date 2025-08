Běžná chřipka a covid-19 mohou probudit spící rakovinu. Nová studie odhaluje skryté nebezpečí

Výsledky nové studie publikované v prestižním časopise Nature výrazně mění náš pohled na vliv respiračních infekcí na nádorová onemocnění. Vědci dlouho věděli, že se rakovina může vrátit i po letech zdánlivého klidu, a tušili, že v těle mohou přežívat „spící“ nádorové buňky. Nejnovější výzkum však ukazuje, že jedním z hlavních podezřelých, kteří je mohou probudit, je tak běžná záležitost jako prodělaná chřipka nebo covid-19.

Když lidské tělo bojuje s respirační virózou, v plicích se přirozeně spustí silná zánětlivá reakce. Během ní se uvolní spousta signálních molekul (cytokiny), z nichž klíčovou roli hraje takzvaný interleukin-6 (IL-6). Ten funguje jako jakýsi poplašný signál pro imunitu, ale bohužel se zdá, že působí i jako nechtěný budíček pro „spící“ nádorové buňky, které unikly z původního nádoru (například rakoviny prsu) a často přežívají bez povšimnutí roky či desetiletí.

Spouštěčem je naše vlastní imunita

Co je na tom celé fascinující: rakovinné buňky nejsou aktivovány přímo respiračními viry; spouštěčem je naše vlastní imunita, která na infekci odpovídá zánětlivou reakcí. Jak trefně poznamenal jeden z autorů, je to jako „silný vítr, který rozfouká doutnající uhlíky v opuštěném ohništi“.



Infekce SARS-CoV-2 zvyšuje progresi rakoviny, metastázy do plic a úmrtnost

Autoři studie provedli pokusy na myších, kterým v plicích kolovaly spící buňky rakoviny prsu. Poté, co část z nich nakazili virem chřipky nebo koronavirem SARS-CoV-2, zaznamenali doslova explozi. Během pouhých dvou týdnů se počet nádorových buněk zvýšil více než stonásobně, zatímco u neinfikovaných myší se nic podobného nedělo. Dramatický nárůst potvrdil, že zánět v celém mechanismu skutečně funguje jako rozbuška.

Tím ale celý příběh nekončí, naopak se ještě více komplikuje. Probuzené rakovinné buňky jsou totiž mimořádně lstivé a dokážou zmanipulovat náš vlastní imunitní systém k tomu, aby je chránil. Konkrétně takzvané pomocné T-lymfocyty (CD4+), které mají za úkol organizovat obranu, začnou kolem nádorových buněk v plicích vytvářet malá „útočiště“. Kromě toho tlumí vražednou aktivitu jiných T-lymfocytů (CD8+), které by jinak mohly rakovinu zlikvidovat. Jde o propracovaný způsob, jak rakovina dokáže „hacknout“ náš imunitní systém ve svůj prospěch.

Po covidu dvakrát vyšší riziko úmrtí

Že se tento znepokojivý jev netýká jen laboratorních myší, bohužel potvrdila i tvrdá data. Rozsáhlá analýza britské databáze UK Biobank ukázala, že u onkologických pacientů stouplo po prodělání covidu-19 v prvních měsících po infekci riziko úmrtí na rakovinu dvojnásobně až trojnásobně.

Jiná americká studie zase odhalila o více než 40 % vyšší pravděpodobnost vzniku plicních metastáz u žen, které v minulosti překonaly rakovinu prsu. Zdá se tedy, že fenomén pozorovaný u myší má zcela zřetelný přesah i do lidské medicíny.

Co si z toho odnést? Pro miliony lidí, kteří absolvovali onkologickou léčbu, se očkování proti chřipce a covidu-19 jeví jako ještě důležitější krok, než jsme si dosud mysleli. Nejde jen o prevenci samotné infekce a jejího průběhu, ale také snahu zabránit „rozdělání ohně“ tam, kde byl dosud jen doutnající uhlík. Vědci nyní intenzivně zkoumají, zda by v budoucnu nemohly pomoci léky tlumící zánětlivou reakci, které by spícím buňkám nedaly šanci se probudit.