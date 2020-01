Běžná rouška vás před chřipkou neochrání. Vyzkoušeli jsme ústenku z nanovláken od české špičky v oboru

Mediální šílenství okolo čínské epidemie koronaviru 2019-nCoV by mohlo pomoci lepší edukaci napříč společností, co to jsou zdravotnické ústenky a pracovní respirátory a k čemu slouží.

Je to alespoň přání brněnského technologického startupu Respilon, který staví na původní české technologii nanovlákenných textilií a ve spolupráci s několika zdejšími univerzitami vyvíjí novou generaci filtrů, které jsou základem jeho vlastních ústenek a nákrčníků, které Respilon prodává do celého světa.

Filtr z netkané textilie a vnitřní nanovlákennou membránou. Češi patří v této oblasti ke světové špičce – třeba experti na textilní nanovlákna z Technické univerzity v Liberci, kteří stáli u jejich zrodu.

Podstata filtru spočívá v rozměrech vlákna, které je 500-1 000× menší než lidský vlas a vzájemným kladením přes sebe vytváří strukturu s tak malými otvory, že jimi sice bez problému projdou molekuly vzduchu a člověk může relativně dobře dýchat, zachytí se ale cokoliv většího než zhruba 0,03 µm.

Tedy i viry včetně aktuálně medializovaných koronavirů, bakterie a další mikroby. Stejně tak membrána zabrání v průniku smogových a prachových částic PM1.0, PM2.5, pylů aj.



Co zachytí běžná ústenka, respirátor nižší kategorie a nanovlákenná membrána

Samotné nanovlákno je nejčastěji vyrobené z polymeru PVDM (polyvinyldenefluoid), které je odolné proti UV záření, chemikáliím a takřka neabsorbuje vlhkost.

Ústenka vs. respirátor

Jelikož i Češi začali v lékárnách a na webu vyprodávat veškeré ochranné prvky, je třeba připomenout základní terminologii. Zatímco ústenky jsou určené zejména zdravotnickému personálu, aby sám neinfikoval ostatní, respirátory mají spíše pracovní charakter a slouží v prašném a jiném toxickém prostředí rizikových provozů továren, na stavbě apod.



Zleva: Základní rouška, klasický respirátor a ochranná maska z nanovláken

Pokud se chceme my sami chránit před nákazou, jedinou jistotou je kompletní ochranný oblek – v podstatě skafandr. Kvalitní ústenky a respirátory nás totiž ochrání jen před látkami, které bychom mohli vdechnout, pochopitelně ale nezamezí tomu, aby se toxická látka dostala do těla skrze jiné sliznice – především oči.

Není ústenka jako ústenka

Dejme ale tomu, že budeme chtít ochránit právě horní a dolní cesty dýchací, které jsou nejtypičtější cestou k nákaze. Před hypotetickou koronovirovou pandemií, která je ale podle expertů zatím spíše nepravděpodobná, nás rozhodně neochrání základní ústenky z papíru, bavlny, roušky s karbonem, nejrůznější módní molitanové ústenky a dokonce ani běžné chirurgické ústenky a základní respirátory třeba na stavbu kategorie N95.



Pokud jste si koupili proti chřipce něco podobného, bude to nejspíše zbytečné...

Pomohou až nejlepší pracovní respirátory splňující normu FFP2, FFP3 či N99/100, anebo právě zdánlivě jednoduché ústenky s nanovlákennou membránou

Respilon zároveň společně s partnery z Izraele v brzké době spustí výrobu nové generace svých ochranných masek, které toxické látky nejen zachytí, ale ty živé i zabijí, neboť součástí nanovláken budou antimikrobiální oxidy mědi. Současné ochranné prvky s aktivním zabíjením mikrobů používají techniku statické elektřiny.

Čína dočasně zabavila výrobu

Poslední měsíc zažívají výrobci ochranných masek nečekanou sezónu, kterou zprvu odstartoval probuzený filipínský vulkán Taal a následně asijská epidemie. Zatímco ještě loni prodal Respilon pouze 700 tisíc ochranných produktů, během několika posledních dnů se objednávky vyšplhaly na 8,5 milionů kusů!



ReSpimask zachytí jak velké pylové částice a spory velikosti v řádu desítek a stovek µm, tak prachové částice PM2.5, PM1.0, aerosoly, bakterie a viry o velikosti 0,03 µm.

Většina podobných firem včetně těch zahraničních přitom vyrábí v Číně. Podobně jako ve světě polovodičů a elektroniky se jedná o tzv. fabless manufacturing, firma má tedy doma vlastní R&D a obchodní zastoupení, koncové produkty si ale nechává vyrábět třeba i z vlastních materiálů u svých partnerů v zahraničí.

Kvůli epidemii koronaviru nicméně Čína zavřela vrátka a na pár týdnů v podstatě „znárodnila“ veškerou výrobu podobného materiálu. Byť tedy linky běží na plný plyn, veškeré nové zboží včetně ústenek a respirátorů zůstává v Číně pro její vlastní potřeby a nesmí opustit zemi.

Experti doufají, že se změní české zdravotnictví

V každém případě, zvýšený zájem o ústenky, nejrůznější roušky a respirátory by měl v českých podmínkách vest k jiné věci. Podle expertů na nanovlákenné membrány i tuzemská zdravotnická centra často používají naprosto nevyhovující ochranné prvky, které nemohou účinně chránit před šířením virů.

Odborná komunita proto doufá v to, že medializace okolo koronavirů nepovede ani tak k budování spíše zbytečných zásob desítek ústenek v běžných domácnostech, které je přitom třeba v průběhu dne i několikrát měnit, jako spíše ke zlepšení situace tam, kde jsou kvalitní ochranné prvky opravdu potřeba – v každodenním zdravotnictví.

Skutečné nebezpečí totiž nespočívá v čínské a nadále poměrně okrajové epidemii koronaviru 2019-nCoV, ale v běžných infekčních nemocech, se kterými se v průběhu roku setkávají rizikoví pacienti všeho druhu.