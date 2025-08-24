Bezos i Musk chtějí zajistit komunikaci mezi Marsem a Zemí. Blue Origin má náskok díky raketě New Glenn

Na Marsu dnes pracují dvě velké pojízdné laboratoře – Perseverance a jeho starší bratr Curiosity. S oběma rovery je potřeba udržovat komunikaci. NASA potřebuje zasílat příkazy, dostávat data o stavu roveru a samozřejmě stahovat velká vědecká data.
Například Perseverance má na palubě tři antény. Dvě slouží pro přímé spojení se Zemí, třetí pro spojení se sondami na oběžné dráze Marsu.
Mars Odyssey a MRO jsou už veteráni
Většina dat se posílá právě nepřímo přes sondy na oběžné dráze. Problém je, že jde z velké části o zasloužilé veterány. Navíc jsou to vědecké sondy, pro které je retranslace jen jedním z mnoha úkolů.
Mars Odyssey je u Marsu od roku 2001, MRO je pouze o pět let mladší, MAVEN přiletěl v roce 2014 a evropský Trace Gas Orbiter v roce 2016.
Sonda MRO
NASA chce prostřednictvím soukromých firem najít komplexnější řešení. Na oběžné dráze rudé planety se mají za pár let objevit sondy, které budou mít jako hlavní nebo dokonce jediný úkol přenos komunikace mezi Marsem a Zemí. Kromě větší rychlosti by měly přinést také nepřetržité spojení. Dnes rovery přenáší data jen v omezených časových oknech, kdy nad nimi daná sonda přelétá.
Rozpočet NASA s tím počítá
Nový rozpočet NASA počítá s prostředky ve výši 700 milionů dolarů na financování sondy s názvem Mars Telecommunications Orbiter (MTO).
Společnost Blue Origin Jeffa Bezose před pár dny představila upravenou verzi svého dřívějšího návrhu. Nová sonda se jmenuje… Mars Telecommunications Orbiter (MTO).
Antény na roveru Perseverance: (1) UHF anténa pro přenos dat přes sondy na oběžné dráze Marsu, (2) High-Gain Antenna a (3) Low-Gain Antenna pro spojení se Zemí
Blue Origin chce MTO poslat k Marsu už v roce 2028. Má být založena na Blue Ring, což je univerzální platforma sloužící pro podporu experimentů nebo nákladu ve vesmíru. Sonda bude disponovat hybridním pohonem – kombinuje chemický a elektrický pohon. Kvůli elektrickému pohonu bude vybavena i velkými solárními panely.
Po příletu k Marsu vypustí MTO řadu menších družic a sama zůstane na vyšší oběžné dráze. Blue Origin počítá se startem více než jedné družice. Každá by obíhala po dráze s odlišným sklonem, aby bylo spojení s Marsem nepřetržité. Tedy kromě případů, kdy nám do toho hodí vidle nebeská mechanika. Pokud je Mars na opačné straně od Slunce a (úhlově) blízko k naší hvězdě, tak je komunikace obtížná bez ohledu na počet sond v okolí planety.
Blue Origin má náskok
Blue Origin má výhodu v podobě vlastní rakety. New Glenn má za sebou první start a ten další se připravuje na září.
Komunikaci mezi Marsem a Zemí má zájem zajistit také Lockheed Martin, která chce postavit jednu nebo více sond založených na zmíněné sondě MAVEN.
Představení sony Mars Telecommunications Orbiter:
SpaceX plánuje postavit marsovskou zmenšenou verzi Starlinku alias Marslink. Princip má být podobný. Okolo Marsu by měl obíhat větší počet družic. K rudé planetě je má dopravit Starship, která ale dnes ještě není k dispozici.
Zatím není jasné, kdy NASA vybere konkrétní firmu. Je také možné, že u rudé planety uvidíme více řešení současně. Družice totiž nemusí zajišťovat jen komunikaci pro NASA ale také pro další vesmírné agentury a subjekty. Konec konců Musk se netají přáním Mars kolonizovat a k tomu potřebuje spojení…
Zdroje a další informace: NASA
Zdroj videa: Blue Origin