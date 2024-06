Bidenova administrativa čelí kritice kvůli zatajování informací o ruské jaderné orbitální zbrani

Předseda výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby Mike Turner obvinil Bidenovu administrativu ze zatajování podrobností o stavu ruského protisatelitního zbraňového programu. Aktuální situaci označil za novodobý ekvivalent kubánské raketové krize.

Byl to právě Turner, kdo v únoru jako první upozornil na „vážnou“ hrozbu, kterou představuje ruský záměr vypustit do vesmíru jaderné zařízení schopné vyřadit z provozu družice pomocí silného elektromagnetického pulsu.

Bílý dům sice následně potvrdil, že zpravodajské informace o dotyčné zbrani viděl, nicméně podrobněji se k této záležitosti vyjadřovat nechce. Turner jeho přístup během svého nedávného projevu v Center for Strategic and International Studies (CSIS) ostře zkritizoval.



Mike Turner (R-Ohio).

„Administrativa byla ochotna vystoupit a říci, že Rusko vyvíjí protisatelitní jadernou zbraň. Administrativa to potvrdila. To není spekulace,“ konstatoval a dodal:

„Pravděpodobně existují různé názory na to, co je třeba udělat. Ale to je právě ten dialog, který musíme vést – o tom, co by se mělo udělat. A administrativa nevede tuto debatu interně, ani s americkou veřejností ani celosvětově s našimi spojenci.“

Podle Turnera některé frakce ve vládě věří, že USA mohou ruské vesmírné jaderné ambice tolerovat. Bílý dům se prý tomuto tématu záměrně vyhýbá, aby „zakryl propast mezi tím, co by se mělo dělat, a tím, co dělá“.

Republikánský kongresma rovněž vyzval USA a NATO, aby společně deklarovaly své odhodlání prosazovat dohodu Outer Space Treaty z roku 1967, která rozmisťování zbraní hromadného ničení na oběžné dráze Země zakazuje.

TItulní foto je pouze ilustrační.