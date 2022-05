Bill Gates: Je tragické, pokud konspirační teorie o mikročipech brání lidem v očkování proti covidu

Zakladatel a bývalý generální ředitel Microsoftu Bill Gates v úterý 10. května na Twitteru oznámil, že má pozitivní test na covid-19. Dle svých slov má jen mírné příznaky a je přesvědčen, že za nekomplikovaný průběh nemoci vděčí i očkování třemi dávkami vakcíny.

V pátek Gates promluvil na zpravodajské televizní stanici CNN. Moderátor Anderson Cooper se ho během necelých devět minut trvajícího vstupu zeptal nejen na aktuální zdravotní stav, ale také na konspirační teorie, podle kterých mají být ve vakcínách sledovací čipy.

Sledovací čipy ve vakcínách

Konspirační teorie o tom, že Gatesova dobročinnost je jen zastíracím manévrem aktivit určených ke sledování lidí, jsou dle zakladatele Microsoftu úsměvné, ale dodal, že jsou „tragické“, pokud brání jednotlivcům v očkování. „Jednoduchá vysvětlení jsou docela zábavná, když se na ně kliká, a zdá se, že se šíří,“ řekl.

O Billu Gatesovi koluje v souvislosti s vakcínami celá řada nepodložených tvrzení. Patří mezi ně například fáma, podle níž Gates v roce 2005 informoval CIA o vakcíně ovlivňující mozek, nebo že v roce 1997 řekl časopisu George, že „přelidněná planeta“ podlehne „viru napadajícímu plíce“.

Gates reagoval na otázku, že podle některých konspiračních teorií má zájem na tom, aby pod zástěrkou očkování byly lidem do těla vpravovány čipy umožňující jejich sledování. „Nevím, proč si někdo myslí, že se zajímám o to, kde se lidé nacházejí. Tomu se musím pořád smát. Ale jestli to lidi odrazuje od toho, aby se nechali očkovat, tak je to tragické.“

Nebezpečně jednoduchá vysvětlení

Filantrop dodal, že lidé mohou naletět na „jednoduchá vysvětlení“, jako je tvrzení, že vakcíny byly vytvořeny pouze za účelem zisku. Jasně uvedl, že se v žádném případě nesnaží na vakcíně vydělat. „Dali jsme miliardy na vakcíny a zachránili miliony životů.“ brání se nařčení.

Gates dále dodal, že USA „mají stále nižší míru proočkovanosti než mnoho jiných zemí“ a je třeba najít způsob, jak přesvědčit jednotlivce, kteří stále pochybují o důležitosti očkování. „Mají otevřenou mysl? Protože je to ku prospěchu jim i lidem v jejich okolí, takže mě překvapuje, že v USA je to tak těžké, a víte, dokonce je to tak trochu politická záležitost,“ konstatoval Gates.

V únoru tohoto roku napsal Gates na svém blogu příspěvek, ve kterém uvedl: „Věřím, že pandemie covidu-19 může být poslední pandemií.“ Po tomto příspěvku následovala kniha na stejné téma, která dává velkou naději, že lidstvo nebude znovu čelit tak hrozivým podmínkám.