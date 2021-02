Bill Gates o cestě na Mars nesní. Raději by investoval peníze do vývoje vakcín

Pokud jde o zajištění přežití lidského druhu, Bill Gates rozhodně nepatří k příznivcům myšlenky kolonizace Marsu. Podle svých vlastních slov by raději pracoval na záchraně Země, než uprchl do vesmíru.

Během podcastu Sway deníku The New York Times spoluzakladatel Microsoftu argumentoval ve prospěch názoru, že naší prioritou by měly být investice do dekarbonizace různých průmyslových odvětví nebo vývoje a distribuce vakcín – nikoliv do raket pro cestu na rudou planetu.

„Ne, nejsem nadšenec do Marsu… znám hodně nadšenců do Marsu. Ale víte, nepodléhám tomu,“ prohlásil mj.

Pochvala pro Muska

Jinými slovy, vysněný cíl Elona Muska i jiných techno-utopických myslitelů zkrátka není nic pro něj. Na druhé straně ovšem právě Muska neváhal pochválit za to, co se svou společností Tesla dokázal v oblasti elektrických vozidel.

„Jde o jeden z největších příspěvků ke změně klimatu, jaký kdo kdy udělal,“ konstatoval Gates. Hned nato ale dodal, že je zapotřebí zabývat se i jinými oblastmi.

„Věci, o kterých lidé přemýšlí – elektřina, osobní automobily – jsou bohužel jen třetinou problému. Takže musíme pracovat na zbývajících dvou třetinách.“