Bill Gates o COVID-19: pandemii v rozvinutých zemích přemůžeme v roce 2021

Bývalý generální ředitel Microsoftu Bill Gates poskytl rozhovor magazínu Wired. S ohledem na situaci kolem onemocnění COVID-19 proběhl pochopitelně na dálku a jistě není překvapením, že pandemie nového koronaviru byla jedním z jeho hlavních témat.

Gates varoval před globální pandemií již v roce 2015. Podíváte-li se na záznam jeho přednášky, dost možná vás až vyděsí, jak přesně popsal onemocnění, jehož velkým nebezpečím bude dlouhá inkubační doba a mírné či zcela chybějící příznaky. O pět let později se jeho vize stala skutečností.

Gates o COVID-19

Gates je nespokojený s tím, jak Spojené státy (ne)zvládají probíhající pandemii nového koronaviru. Příčinu vidí v minimální či prakticky vůbec žádné přípravě. Jako důvod problémů označuje také pozdní zavedení zákazu cestování a skutečnost, že až po několika měsících bylo obyvatelům doporučeno používat masky, respektive roušky.

Na otázku, zda je kromě zklamání také překvapen, Gates odpověděl kladně. „Jsem překvapen situací v USA, protože nejchytřejší odborníci na epidemiologii na světě jsou z velké části v Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention; CDC). Čekal bych, že budou pracovat lépe. Očekával bych, že nejvíc nebude vidět Bílý dům či Anthony Fauci (americký lékař a imunolog, který od roku 1984 zastává funkci ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci), ale CDC.“

I přes značné ekonomické následky, které pandemie COVID-19 způsobila, zůstává Gates optimistou. Zmiňuje především působivé inovace v oblasti diagnostiky, léčebných terapií a vakcín. „To mi dává pocit, že v rozvinutých zemích bychom měli do značné míry být schopni tuto záležitost ukončit do konce roku 2021 a na celém světě do konce roku 2022.“

Optimismus je na místě

Řeč přišla i na Nadaci Billa a Melindy Gatesových, která významně investuje do vývoje vakcíny. Gates uvedl, že stávající vakcíny rozhodně nebudou levným řešením pro celý svět. V tomto směru navíc existuje řada nevyřešených otázek – například nějakou dobu potrvá, než zjistíme dobu trvání ochrany a účinnost u starších lidí. Je také nutné vyřešit vedlejší účinky a prozkoumat, zda existují autoimunitní onemocnění nebo stavy, se kterými by vakcína mohla reagovat škodlivě.

Gates také vyjádřil obavy z toho, že by ve snaze o co nejrychlejší uvedení vakcíny mohla být schválena látka, která není bezpečná a efektivní. Konkrétně jmenoval Čínu a Rusko s tím, že zde probíhá překotný vývoj. V tomto směru zdůraznil význam amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration; FDA), který po vědcích vyžaduje důkaz účinnosti, a ocenil fakt, že se i přes politický tlak dosud choval velmi profesionálně.

Na otázku ohledně možné léčby Gates zmínil i u nás používaný Remdesivir, jehož zásoby ve Spojených státech rostou. Jako další zmínil Dexametazon – levný (a i u nás dostupný) lék, vhodný pro nasazení v pozdějších fázích onemocnění.