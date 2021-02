Bill Gates předpovídá další hrozby, kterým budeme muset čelit. Covid-19 nemusí být to nejhorší

Ačkoli v současnosti doslova hýbe světem pandemie onemocnění covid-19, způsobovaného novým koronavirem SARS-CoV-2, nemusí to být to nejhorší, čemu bude lidstvo v dohledné době čelit. Své obavy z možné budoucnosti, která by mohla být ještě závažnější, vyjádřil filantrop, vizionář a jeden ze zakladatelů Microsoftu Bill Gates.

Gates vystoupil před šesti lety na konferenci TED s přednáškou, ve které varoval před (v té době ještě pouze hypotetickou) pandemií způsobenou respiračním virem. Z jeho prezentace dnes tak trochu mrazí a s přimhouřeným okem se dá říci, že v podstatě předpověděl stávající situaci.

Pandemii nevěštil z koule

Další proroctví Gates vyřkl v rozhovoru s Derekem Mullerem na YouTube kanálu Veritasium. Bohužel to (opět) nejsou příliš dobré zprávy. Dalšími globálními katastrofami mohou dle něj být klimatické změny a bioterorismus.

Ke své přednášce z roku 2015 Gates uvedl, že se občas ohlíží zpět a přemýšlí, zda mohl být o něco přesvědčivější. Na otázku, jak se mu vlastně povedlo předpovědět dnešní pandemii, odpověděl, že s ohledem na velké množství mnoha respiračních virů, které na světě existují, to bylo nevyhnutelné. Bylo prostě jasné, že dříve či později způsobí velmi infekční virus pandemii.

„Respirační nemoci jsou velmi děsivé, protože můžete létat letadlem či jezdit autobusem, i když jste nakažliví; na rozdíl od jiných nemocí, jako je ebola, kdy jste většinou na nemocničním lůžku, takže neinfikujete další lidi.“ uvedl Gates.

Další proroctví Billa Gatese

Samozřejmě došlo i na otázku, co by mohla být další katastrofa, na kterou nejsme připraveni. Gates vidí dvě rizika, kvůli kterým má obavy z možné budoucnosti. Následky by, dle jeho mínění, mohly být ještě závažnější než současná pandemie.

„Jedním z nich je změna klimatu. Každoroční počet obětí může být ještě větší než to, co zažíváme v této pandemii.“ Gates přitom na klimatickou změnu a její možné důsledky opakovaně a dlouhodobě upozorňuje.

Jeho další předpověď je ještě o něco děsivější: „Bioterorismus. Když někdo bude chtít škodit, mohl by připravit virus, který bude mít mnohem větší dopad než přirozeně způsobené epidemie, jako je ta současná.“

Muller se také zeptal Gatese, zda bude lidstvo schopné zastavit další pandemii díky zkušenostem z té stávající. Odpověď byla, bohužel, prosté „ne“. „Bude více pandemií,“ řekl Gates, který je přesvědčen, že i další pandemie by mohla způsobit chaos. Stále ale doufá, že pokud se lidé poučí a přizpůsobí se, mohou se věci obrátit k lepšímu.