Bill Gates rozdává studentům zdarma svou knihu „Jak zabránit klimatické katastrofě“

Počátkem tohoto roku vydal zakladatel Microsoftu Bill Gates knihu „How to Avoid a Climate Disaster“ (v českém překladu ji u nás vydalo brněnské vydavatelství Jan Melvil Publishing pod názvem „Jak zabránit klimatické katastrofě“). Nyní Gates nabízí tento titul zdarma v elektronické podobě všem studentům.

„Jedním z hlavních důvodů, proč jsem tuto knihu napsal, je to, že mladí lidé projevují velké nadšení pro řešení klimatických změn. Proto ji dávám zdarma ke stažení všem studentům vysokých škol a univerzit kdekoli na světě,“ uvádí Gates na svém blogu.

Jak se vyhnout katastrofě?

Bill Gates konstatuje, že „Mladí lidé vedou své vlády k odpovědnosti a trvají na tom, aby se zavázaly ke snížení emisí uhlíku. Výsledkem je, že se tyto závazky plní. Nyní potřebujeme plán, jak se dostat na nulu. Ten předkládám ve své knize.“

V knize nastiňuje řešení, která již máme, a načrtává průlomové kroky, které potřebujeme a musíme podniknout, abychom udrželi planetu obyvatelnou. Mimo jiné bude nutné změnit způsoby jakými se pohybujeme, produkujeme elektřinu, vyrábíme věci, pěstujeme potraviny a vytápíme a chladíme naše budovy.

„Bude to vyžadovat spoustu inovací v oblasti technologií i politiky. To znamená, že mladí lidé musí hrát zvláštní roli. Podle mých zkušeností mají právě oni nejvíce nových nápadů a nejvíce energie k jejich realizaci,“ je přesvědčený Gates.

Jen pro studenty

Je jasné, že dostat se na nulové emise bude to nejtěžší, co kdy lidstvo udělalo. Gates ale věří, že to dokážeme a je optimistou jak v tom, co dokáže věda a technologie, tak i v tom, co dokáží lidé. To je jeden z důvodů, proč napsal a nyní dává volně k dispozici svou knihu.

K získání knihy stačí vyplnit formulář na Gatesově blogu

K získání knihy stačí na Gatesově blogu zadat svou e-mailovou adresu, název školy na které studujete a potvrdit, že jste studentem. Formulář však zřejmě neověřuje, zda zadaná e-mailová adresa náleží do domény patřící vysoké škole a nevyžaduje ani žádné potvrzení.

Kniha je dostupná jen v angličtině a stáhne se jako soubor .epub, který lze otevřít v kompatibilní aplikaci elektronické čtečky (vizte například Nejlepší programy pro čtení knih ve Windows: čtyřikrát jinak). Nabídka platí pro studenty z celého světa, kteří jsou v současné době zapsáni na vysoké škole nebo univerzitě. Je omezena na jednu kopii na osobu a výslovně je zakázáno knihu kopírovat nebo dále šířit.