Bill Gates varuje, že dopad koronaviru může být „velmi dramatický“ a nastiňuje řešení

Bill Gates pronesl na výročním setkání Americké asociace pro vědecký pokrok (American Association for the Advancement of Science) dlouhý projev o vlivu vědy a techniky na klíčové globální otázky. Ačkoli se jeho řeč nesla v optimistickém duchu, během diskuze o hrozbě, kterou představuje koronavirus, nasadil zlověstný tón, informuje server GeekWire.

Dopady mohou být dle zakladatele Microsoftu „velmi, velmi dramatické“, a to zejména, pokud se virus rozšíří do zemí, jako je subsaharská Afrika a jižní Asie. Gates takovou situaci označil jako „potenciálně velice špatnou“. Nutno podotknout, že v uplynulém týdnu byl zaznamenán první potvrzený případ nákazy v africkém Egyptě.

Darované miliony dolarů

„Je to obrovská výzva,“ řekl Gates. „Vždycky jsme věděli, že potenciál pandemie, ať už vzniklé přirozeně nebo úmyslně, je jedna z mála věcí, která by mohla narušit zdravotnický systém, ekonomiku a způsobit více než 10 milionů úmrtí.“ Gates optimisticky poukázal na pokroky v oblasti molekulárních diagnostických nástrojů jako na slibnou ochranu před takovými riziky.

Miliardář a filantrop je přesvědčen o tom, že současná věda je na vrcholu a dokáže vytvořit nástroje pro včasnou diagnostiku, poskytovat vakcíny a antivirotika. Nadace Billa a Melindy Gatesových nedávno věnovala 100 milionů dolarů (v přepočtu asi 2,28 miliardy korun) na boj proti koronaviru v rámci širšího úsilí v oblasti globálního zdraví.

„Naše nadace se velmi angažuje, zejména pokud jde o vztahy, které máme s vládami a soukromým sektorem za účelem organizace a poskytování zdrojů. Doufejme, že tuto epidemii zvládneme,“ uvedl Gates během projevu.

Hlavně pozor na Afriku

Gates poznamenal, že jednou z velkých výzev je infekční povaha koronaviru v rané fázi onemocnění. „Pokud se virus rozšíří do Afriky, bude situace mnohem dramatičtější než v Číně.“ konstatoval s dovětkem, že tím v žádném případě nechce snižovat vážnost situace v čínských provinciích.

Darované finance mají jít mimo jiné na dodávku potřebných přístrojů do rozvojových zemí. Během deseti let by měla být situace výrazně lepší díky větší kapacitě pro diagnostiku. Pomoci by měla také schopnost vytvářet nové vakcíny.