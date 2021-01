Bill Gates vyzývá: další pandemii může zabránit celosvětový systém varování před nemocemi

Bill a Melinda Gatesovi ve svém výročním dopise vyjadřují znepokojení nad stávající situací kolem pandemie, způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Zároveň se ale dívají dopředu a hledají způsob, jak zabránit opakování této situace. Gates zopakoval svou myšlenku, kterou pronesl již v roce 2015 na konferenci TED: na pandemii by země měly být připravené podobně, jako se připravují na válku.

Z tohoto důvodu volá po vytvoření systému globálního varování, který by zdravotníkům umožnil oznámit neobvyklé nemoci mezi svými pacienty a poslat testovací vzorky do centrální laboratoře. Lékaři by tak mohli rychleji reagovat na vznik neznámého a/nebo těžce infekčního patogenu.

Gatesův zdvižený prst

Rychlou reakci na nové infekční choroby by měly podpořit nové vědecké nástroje a rychlé testování. „Do příští pandemie doufám, že budeme mít takzvané mega-diagnostické platformy, které dokážou každý týden testovat až 20 procent světové populace,“ napsal spoluzakladatel a předseda představenstva Microsoftu.

Je jasné, že vybudování takové kapacity nebude levné. Gates uvádí, že tento přístup vyžaduje utrácení desítek miliard dolarů ročně, které by šly především ze státních pokladen bohatých zemí. Sám to ale vnímá podobně jako pojištění, které nemusí být levné, ale chrání před mnohem většími škodami. Podle posledních odhadů bude epidemie COVIDu-19 stát celý svět těžko představitelných 28 bilionů dolarů.

Manželé Gatesovi se aktivně podílejí na snahách o řešení stávající situace. Jejich nadace přislíbila 1,75 miliardy dolarů na boj proti COVID-19, přičemž významná část této sumy má být investována do dodávek vakcín do chudých zemí.

Systém globálního varování

Melinda Gates v dopise vyjádřila obavy, že COVID-19 vytvoří „nerovnost imunity“ – tedy situaci, kdy nejbohatší lidé budou mít přístup k vakcíně, zatímco zbytek světa nikoli. Je přesvědčená, že v tomto směru je zásadní požadovat inkluzivní přístup.

Bill Gates publikoval na YouTube video, ve kterém konstatuje, že jako jednu z nejslibnějších cest vnímá uměle vyrobené monoklonální protilátky. Ty, dle jeho slov, dokážou deaktivovat virus podobně, jako imunitní systém, a mohou tak snížit úmrtnost až o 80 procent. Naději vidí také v mRNA vakcínách, jež jsou snadno skladovatelné a relativně levné.

Jako velice zásadní pro zastavení budoucích pandemií prezentuje schopnost odhalit ohniska nemocí kdekoli na světě. Pro tyto účely by měl existovat systém globálního varování, který by okamžitě aktivoval odborníky (Gates je označuje jako „pandemické hasiče“), kteří by se měli pustit do akce. „Bude to vyžadovat velké investice, ale považuji to za nejlepší pojistku, kterou si může svět koupit.“ zakončuje Gates s odkazem na výroční dopis.