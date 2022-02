„Biohybridní“ ryby mají ocasní ploutve lemované lidskými srdečními buňkami

Foto: Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences

Tým vědců z Harvard University a Emory University vytvořil 500 „biohybridních“ ryb, které měly ocasní ploutve lemované lidskými srdečními buňkami. Informoval o tom CNET.

Hlavním smyslem tohoto neobvyklého experimentu, jehož výsledky publikoval prestižní žurnál Science, bylo studovat lidské srdeční buňky a rytmus jejich tepů.

Sung-Jin Park z Harvardu uvedl, že ryby v podstatě jen uložily do inkubátoru a pak na ně na dva až tři týdny úplně zapomněli. „Když jsme pak inkubátor otevřely, všechny plavaly,“ dodal.

Jak se srdeční buňky opakovaně stahovaly a zase natahovaly, ocasní ploutve ryb se pohybovaly tam a zpět. „Nepotřebujeme žádnou vnější stimulaci,“ řekl Park. „Stimulují se samy, cvičí samy a stávají se silnějšími“.

Badatelé doufají, že jednoho dne vyšlou „tento druh biohybridního robotického systému“ do vesmíru. Mohl by to totiž být vysoce efektivní způsob, jak studovat svalovou atrofii způsobenou mikrogravitací.

Stále je však před nimi jedna podstatná překážka: zatím nemají žádnou kontrolu nad tím, kdy jejich srdeční buňky bijí. Pokud se tento problém podaří vyřešit, nakonec by díky jejich práci mohly vzniknout lepší kardiostimulátory nebo dokonce umělá srdce.