Bitvy jako ze sci-fi filmů? Laserovými zbraněmi nejspíš budou vybaveny i tanky

Dnes se často mluví o tom, že již nadchází doba laserových zbraní. Fantazie pracuje a lidé si představují nejrůznější zbraňové systémy vybavené mocnými lasery, které pálí na protivníka. Jsou ale lasery praktické pro všechny typy zbraňových systémů?

Pokud jde o tanky, odborníci souhlasí, že i tyto klasické obrněnce se nejspíše dočkají laserové výzbroje. Nemáme prý ale očekávat zázraky jako ze science-fiction. Lasery skutečně mohou tankům nabídnout výhody oproti dnešním konvenčním tankovým kanonům, ale mají také nevýhody, které v tuto chvíli limitují jejich využití na bojišti.

Výhody a slabiny laserových zbraní

Laserové zbraně přinesou tankům nové možnosti. Malé laserové systémy mohou čelit malým dronům a chránit tanky před těmito útoky nového typu. Také by je bylo možné použít proti pěchotě protivníka. Tank by ale mohl být vybaveným i výkonným laserem, který by hrál roli hlavní zbraně tanku.

V takovém případě by ve prospěch laserové zbraně mluvilo to, že by cena za jeden „výstřel“ byla v porovnání s klasickým kanonem velmi nízká. Stejně tak by takový laser v palbě omezovala jenom dostupná energie a tank by tedy nebyl vázán na zásoby munice.

Problém je v tom, že lasery jsou sice obstojně použitelné proti letícím cílům, které dovedou relativně snadno „sundat z oblohy“, ale proti obrněncům je to už pro lasery o poznání obtížnější.

Stávající lasery totiž nejsou příliš vhodné k rychlé likvidaci obrněného cíle. Moderní tanky a obrněná vozidla jsou vybavené rozmanitými sofistikovanými kovovými, keramickými i jinými pancíři. A laser potřebuje čas, aby se něčím takovým propálil. Výkonné lasery potřebují na propálení pancíře dejme tomu 5 sekund. Za takovou dobu ovšem moderní tankový kanon chemického typu může zasáhnout dva různé cíle.

Dalším zásadním problémem, který vyplývá z povahy laserové zbraně, je, že energii laserového paprsku snižuje působení malých kapek či částic v atmosféře. Pokud laser protíná mlhu, déšť, sníh nebo třeba kouř, tak rapidně klesá jeho účinnost.

Když protivník uvidí, že proti němu nastupují tanky či obrněná vozidla vyzbrojená lasery, tak se může snadno zahalit dýmem, který omezuje jak výhled, tak i nebezpečnost laserů na bojišti. Zatím vše nasvědčuje tomu, že tanky, které by se v bitvě navzájem krájely silnými lasery, jsou stále spíše hudbou vzdálené budoucnosti.

Titulní foto: Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0