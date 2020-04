Bleskový americký rychlotest na onemocnění COVID-19 ukáže výsledek za pouhých 5 minut

Americká firma Abbott Laboratories představila nový test, který dokáže zjistit, zda je pacient infikován koronavirem SARS-CoV-2, během pouhých pěti minut. K dalším výhodám patří kompaktní velikost zařízení a s tím související snadná přenositelnost.

Molekulární test hledá fragmenty genomu koronaviru, které mohou být rychle detekovány, pokud jsou přítomny ve vysokých hladinách. V případě pozitivního testu tedy dokáže indikovat výsledek během pěti minut. Důkladný test pro definitivní vyloučení infekce (negativní výsledek) může trvat až 13 minut.

Dle viceprezidenta pro výzkum a vývoj Johna Frelse plánuje výrobce zdravotnických prostředků od 1. dubna vyrábět a dodávat 50 tisíc testů denně. Testování dosud zůstává klíčovým krokem při kontrole pandemie onemocnění COVID-19.

Test během několika minut

Pozitivní zprávou je, že firma již zvládla získat povolení pro nouzové použití od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration). Rychlotest mohou v jeho rámci používat autorizované laboratoře.

Dostupnost rychlých testů je poměrně klíčová, neboť Spojené státy se v uplynulých dnech staly dalším ohniskem epidemie nemoci COVID-19. Mezi nejvíce postižené patří státy New York, Kalifornie a Washington. V poslední březnový den bylo na území USA evidováno již více než 160 tisíc nakažených.

Frels je přesvědčen, že rychlé testování ulehčí práci zdravotnickým pracovníkům v první linii, zabývajícím se diagnostikou nemocných. Technologie staví na platformě Abbott ID Now, používané dosud k detekci široké škály virových onemocnění, včetně chřipky.

Testovat, testovat a testovat!

Pacientovi je pomocí tampónu odebrán vzorek z nosu nebo ze zadní části hrdla. Ten je následně ponořen do chemického roztoku, jehož působením dojde k uvolnění RNA viru. Směs je poté vložena do přístroje ID Now, jež dokáže identifikovat vybrané sekvence genomu nového koronaviru.

Přístroj o hmotnosti kolem tří kilogramů lze díky jeho kompaktním rozměrům 14,5 × 19,4 × 20,7 centimetrů umístit prakticky kamkoli. Výrobce nyní spolupracuje s Trumpovou administrativou na distribuci, přičemž jako první by ho měla dostat zařízení, která ho nejvíce potřebují – pohotovosti, nemocnice a kliniky urgentní péče.

Koronavirus online