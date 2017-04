Blíží se války hyperzvukových útočných dronů?

Ve světě Star Wars zažili klonové války, v naší realitě to jsou dronové války. Postupně se objevují stále ničivější drony, které mají pozoruhodné schopnosti.

Vývojáři amerického letectva předpovídají, že ve 40. letech tohoto století již budou na vojenských misích běžně operovat extrémně rychlé hypersonické drony, které budou plnit řadu úkolů – od stealth průzkumných misí až po přesné a smrtící údery na kritická místa protivníkovi obrany. Směřuje k tomu vývoj pohonných systémů a také nezbytných autonomních inteligencí, které budou takové stroje pilotovat.

Specialista U. S. Air Force Geoffrey Zacharias očekává příchod prvních hypersonických zbraní, tedy takových, jejichž rychlost přesahuje Mach 5, již někdy v polovině 20. let. Hypersonické lety jsou náročné na konstrukci strojů, a také na vyspělost umělých inteligencí, které musí uvažovat fyziku takového letu, a ještě přitom splnit úkoly dané mise. Pokud se ale podaří takové drony zavést do letectva, přinese to celou řadu výhod.

Hypersonické drony budou doopravdy rychlé a urazí tisíce kilometrů během minut. Mohou tudíž rychle dosáhnout velmi vzdálené cíle. Hypersonické drony bude možné využít k testování protivzdušné obrany protivníka, k průzkumným misím ve vzdálených oblastech, a také umožní přesným nečekaným úderem zlikvidovat vybraný cíl. Pilotované stroje po celou dobu zůstanou v bezpečné vzdálenosti od protivníkových zbraní.

Soudobé řízené střely s plochou dráhou letu, jako je například americký BGM-109 Tomahawk, létají podzvukovými rychlostmi kolem 900 km/h (méně než Mach 1). U. S. Air Force plánuje hypersonické zbraně, které se budou pohybovat rychlostmi Mach 5 až Mach 10.

Hypersonické útočné zbraně budou mít velkou kinetickou energii, která zvýší jejich ničivou sílu proti budovám, lodím, protiletecké obraně, dronům i letounům.

Možná ani nebudou vybaveny výbušninami nebo budou mít jen menší bojové hlavice, protože cíl může zlikvidovat samotná energie nárazu. Samozřejmostí je velký dosah takových zbraní a zároveň i odolnost vůči zbraním protivníka. Sestřelit něco v takové rychlosti není jednoduché.

Hypersonické zbraně jsou už na obzoru. Otázkou je, která země bude na špici jejich vývoje. Kromě Spojených států totiž na vývoji těchto zbraní pracuje i Čína. Zatímco americké letectvo a vojenští vývojáři DARPA po dvou nezdařených pokusech nakonec v roce 2013 uspěli s hypersonickým testem stroje X-51 WaveRider, Pentagon v dubnu 2016 oznámil, že Američané monitorovali úspěšný test čínského experimentálního hypersonického nosiče jaderných hlavic DF-ZF.

Zdroj: Scout Warrior