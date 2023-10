Blízkozemní asteroid Kamoʻoalewa je ve skutečnosti vyvržený kus Měsíce

Mohl by být blízkozemní asteroid původně kusem Měsíce? Astronomové z Arizonské univerzity se domnívají, že ano. Nejnovější objev naznačuje, že by blízkozemní asteroid Kamoʻoalewa skutečně mohl být úlomkem vyvrženým z naší jediné přirozené družice, informuje magazín SpaceChatter. Podobnost jeho odrazového spektra s měsíčními křemičitany a jeho dráha podobná zemské naznačují, že pochází z měsíčního povrchu.

Tento objev zpochybňuje dosavadní předpoklady o původu blízkozemních asteroidů a mohl by mít významné důsledky pro naše chápání nebeských těles v blízkosti Země. Výzkum navazuje na studii z roku 2021, která jako první přišla s fascinující myšlenkou, že by Kamoʻoalewa mohla být měsíčního původu. „Zjistili jsme, že Měsíc je pravděpodobným původcem Kamoʻoalewy,“ říká hlavní autorka studie a profesorka planetárních věd na Arizonské univerzitě Renu Malhotra.

Kamoʻoalewa je kvazisatelit

Jednou z hlavních motivací pro studium Kamoʻoalewy je jeho jedinečný status kvazisatelitu Země. Kvazisatelity jsou planetky, jejichž dráhy se velmi podobají dráze Země, takže se zdá, jako by obíhaly kolem naší planety, ačkoli ve skutečnosti obíhají kolem Slunce. Tato charakteristická vlastnost odlišuje Kamo'oalewu od většiny ostatních blízkozemních planetek.

Stejně pozoruhodná je i dlouhověkost Kamo'oalewy. Na rozdíl od většiny objektů s dráhami podobnými oběžné dráze Země, které na těchto orbitách setrvávají jen několik desítek let, je předpoklad, že Kamoʻoalewa přetrvá jako souputník naší planety po několik milionů let. Toto trvalé partnerství se Zemí vzbudilo mezi vědci zájem.

Aby astronomové pochopili původ a oběžnou dynamiku Kamo'oalewy, provedli numerické simulace, které zohlednily gravitační vlivy všech planet ve sluneční soustavě. Jejich cílem bylo zjistit, zda je možné, aby si vyvržený kus Měsíce našel cestu na kvazisatelitní dráhu Kamo'oalewy.

Jak se to tedy stalo?

Malhotra vysvětlila, že úlomky Měsíce, které mají dostatek kinetické energie na to, aby unikly ze soustavy Země-Měsíc, mohou mít také dostatek energie, aby se dostaly na dráhy kvazisatelitů podobné dráze Země. Simulace odhalily, že některé měsíční úlomky by skutečně mohly dosáhnout takových oběžných drah. Kamoʻoalewa by mohl být jedním z úlomků vyvržených během dopadu nějakého tělesa na Měsíc v posledních několika milionech let.

Měsíc v průběhu své historie zažil nespočet dopadů asteroidů, které na jeho povrchu zanechaly viditelné impaktní krátery. Tyto krátery vznikají při srážkách asteroidů nebo meteoritů s nebeskými tělesy. Ačkoli většina vyvrženého měsíčního materiálu dopadá zpět na Měsíc, malá část se dostane na Zemi v podobě meteoritů. Ještě menší část pak může uniknout jak měsíční, tak zemské gravitaci a dostat se na oběžnou dráhu kolem Slunce podobnou dráze blízkozemních planetek.

Výsledky této studie mají, kromě zajímavého příběhu Kamo'oalewy, i ryze praktický význam. Blízkozemní asteroidy vzbuzují velké obavy kvůli svému potenciálnímu nebezpečí pro Zemi. Zkoumáním původu a chování těchto nebeských objektů získávají vědci cenné poznatky o mechanice dopadu a povaze blízkozemních asteroidů.

V plánu je další zkoumání

Vědecký tým do budoucna plánuje dále zkoumat specifické podmínky, které způsobily, že Kamoʻoalewa obíhá po tak unikátní oběžné dráze. Mimo jiné chtějí určit přesné stáří asteroidu, což by poskytlo další vodítka k informacím o jeho původu.

„Podívali jsme se na spektrum Kamo'oalewy jen proto, že se nacházela na neobvyklé dráze,“ říká Malhotra. „Kdyby to byl typický blízkozemní asteroid, nikoho by nenapadlo studovat jeho spektrum a my bychom se nedozvěděli, že Kamoʻoalewa může být měsíčním fragmentem.“

Dosavadní výsledky vědeckého bádání byly publikovány počátkem tohoto týdne v odborném časopise Communications Earth & Environment. Čínský národní vesmírný úřad (CNSA) plánuje robotickou misi, která by měla získat vzorky z asteroidu Kamoʻoalewa. Start mise s názvem Tianwen-2 je naplánován na rok 2025.