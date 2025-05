Bluetti se posouvá od powerbank k energetickým systémům. Apex 300 zvládne rodinný dům, EP2000 stačí na menší firmu

V roce 2009 založená společnost Bluetti (bluettipower.eu) se zaměřuje na spolehlivá a dostupná řešení pro skladování energie. Na mnichovském energetickém The smarter E Europe pořádala Brand Refinement Event, kde představila produktové novinky a strategii pro budoucnost. Firma pokračuje po cestě od výrobce velkých (stále však v principu jednoduchých) powerbank k integrovaným energetickým systémům a škálovatelným řešením pro chytrou domácnost. Hlavní novinky jsou dvě:

Apex 300

Bluetti Apex 300 je modulární power station pro domácí energetické systémy. Pro začátek stačí hlavní jednotka, která zajistí pokrytí základních potřeb, poslouží jako záloha pro případ blackoutu, má celou řadu výstupů pro nejrůznější způsoby použití ať už doma, nebo třeba v obytném voze. Instalaci zvládne i naprostý laik, vše se řeší pomocí konektorů.

Jakmile vyrostou nároky domácnosti, růst může i Apex, Bluetti má připravený celý ekosystém příslušenství. Klíčový je přídavný akumulátorový modul B300. Každý ke kapacitě hlavní jednotky přidá stejných 2765 Wh. Se třemi Apexy lze do jednoho systému spojit až 18 extenderů, takže celková kapacita vzroste až na 58kWh. To už je kapacita, která udrží celý dům v provozu v řádu dnů, případně dobije elektromobil.

V případě výpadku energie je Apex schopný reagovat s latencí 20ms – v předchozích testech nabíjecích stanic jsme vyzkoušeli, že při takové hodnotě nezhasne ani na stabilní napájení obzvláště choulostivý počítač.



Moduly lze připojovat za provozu (hot swap). Prostě se jen připojí kabel a zamkne pojistkou.

V seznamu příslušenství jsou kabely, konektory, redukce, rychlonabíječka, modul pro rozšíření počtu výstupních zásuvek včetně USB portů, ale třeba také speciální vozík (v Česku bychom řekli rudlík) na snadnou manipulaci s akumulátory.

Samostatnou kapitolou je solární energetika. Pomocí konvertoru SolarX 4K lze k Apexu připojit panely se souhrnnou výrobní kapacitou až 19,2 kW. To už je v kontextu rodinných domů větší elektrárna – v Česku se často instaluje do 10 kWp, protože právě do této kapacity není potřeba licence a lze využít státní dotace.



Pochopitelně i Apex spolupracuje s mobilní aplikací Bluetti, která umožňuje sledovat toky energie, stav akumulátorů a systém ovládat.

Apex 300 bude možné objednat od 20. května a Bluetti říká, že jde o levný, plně certifikovaný a evropskými zkušebními ústavy posvěcený systém. Nicméně cenu zatím neznáme.

Bluetti Apex 300 ve zkratce kapacita baterie: 2765 Wh (51,2V/54Ah)

2765 Wh (51,2V/54Ah) typ baterie: LiFePO4

LiFePO4 hmotnost a rozměry: 38 kg, 525 × 327 × 320mm

38 kg, 525 × 327 × 320mm pracovní teploty: nabíjení od 0 do 40°C, vybíjení od -20 do 40°C

nabíjení od 0 do 40°C, vybíjení od -20 do 40°C AC výstupy: čtyři zásuvky mají souhrnný výkon až 3 840 W, 230V/16,7 A (50/60Hz), plus jeden 50A výstup se stejným maximálním výkonem 3840 W, 230V/16,7A (50/60Hz)

čtyři zásuvky mají souhrnný výkon až 3 840 W, 230V/16,7 A (50/60Hz), plus jeden 50A výstup se stejným maximálním výkonem 3840 W, 230V/16,7A (50/60Hz) nabíjení: 15A AC (max 3450W), 50A AC (P050A), AC s plným výkonem 3840W, DC 2×XT60PM-M s maximálním výkonem 1200W na jeden port (12 až 60V a maximálně 20A), AC a DC nabíjení lze kombinovat až do maximálního výkonu 3800W pro základní jednotku Apex 300, s přídavnými moduly B300K je maximem 6240W

15A AC (max 3450W), 50A AC (P050A), AC s plným výkonem 3840W, DC 2×XT60PM-M s maximálním výkonem 1200W na jeden port (12 až 60V a maximálně 20A), AC a DC nabíjení lze kombinovat až do maximálního výkonu 3800W pro základní jednotku Apex 300, s přídavnými moduly B300K je maximem 6240W reakce v režimu záložního zdroje: 20 ms

EP2000 & B700

S kombinací power station Bluetti EP2000 a extenderu B700 se posouváme k profi systému pro větší rodinné domy a vily, nebo menší firmy. Pro Bluetti je to první třífázový bateriový systém, který je plně připravený na solární farmu se souhrnným výkonem až 30kW. Přitom je jedno, jestli panely koupíte u Bluetti, nebo kdekoliv jinde.



Tady už je řeč o systému pro velké rodinné domy či menší firmy.

V základní konfiguraci se k jedné EP2000 připojují dvě B700. Takový systém má výstupní výkon až 10,5 kW a kapacitu 14,7 kWh. Pokud jsou extendery čtyři (až maximálních sedm), výkon stoupá až na 60 kW a kapacita až na 155 kWh. Takové kombinace lze vedle sebe postavit tři a zapojit do centrálně řízeného systému s opravdu obrovskou kapacitou, která už dalece přesahuje potřeby byť i velkého rodinného domu.



Systém je škálovatelný co do kapacity i výkonu, záleží jen na způsobu zapojení. Extenderů B700 může být až sedm na jednu EP2000.

Výrobce novinku doporučuje také pro plně soběstačné ostrovní systémy, těm připojeným slibuje úsporu až 90 % nákladů na energie a návratnost investice během dvou let. Zběhlý čtenář už ví, že taková rovnice má mnoho neznámých a zejména v Česku by patrně byla návratnost delší.



Také tady je ve hře mobilní aplikace Bluetti, ale systém se dá sledovat a ovládat také přes tuto jednotku s dotykovým displejem.

V tomto případě už se instalace neobejde bez certifikovaného elektrikáře – kvůli bezpečnosti, záruce a správnému nastavení. Kabeláž je přece jen složitější, než u předchozí řady Apex – zde máme silové, zemnící a komunikační kabely, případně další propojení se záložním okruhem. Všechny kabely a konektory jsou navržené tak, aby minimalizovaly riziko chybného zapojení – mají unikátní tvary, barvy a zajišťovací mechanismy.

Výrobce si hodně zakládá na bezpečnosti. Také zde je základem bezpečná a výkonná chemie LFP, i tento produkt nese řadu certifikátů od prestižních zkušeben, jako jsou TUV S-Mark nebo TÜV Rheinland, nové EP2000 a B700 splňují standardy IEC 62109 a EN 62109, v obou případech ve verzích 1 a 2.







Instalace tohoto pokročilého systému už bude spojená s konzultací a analýzou potřeb, ale v tabulkách najdete aspoň základní parametry komponent.

EP2000 a B700 sice byly oficiálně představené, ale web Bluetti k nim ještě nemá ani produktovou stránku, neznáme ani termín startu prodeje, ani cenu.