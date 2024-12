BMW do nových aut natankuje kuchyňský olej. V Německu začne hned od ledna

Německá automobilka BMW tvrdí, že je pro ni otevřenost vůči novým technologiím prioritní. A tak zkouší další cestu, jak redukovat podíl emisí CO 2 . Tentokrát to není nahrazení původní koncepce motoru jinou. Pouze do nádrží svých dieselových automobilů místo nafty natankuje rostlinný olej.

Nefosilní paliva dle automobilky mají potenciál být méně špinavou alternativou k naftě nebo benzinu. HVO 100 je tzv. parafinické palivo, které bude automobilka od 1. ledna 2025 tankovat do vozů prodávaných v Německu. Tedy předtím, než je dostanou do rukou dealeři.

HVO je zkratka pro hydrogenated vegetable oil, v češtině hovoříme o hydrogenovaném rostlinném oleji. Jde o druh nafty, který se vyrábí procesem hydrogenace, a to z podstatě z odpadních materiálů. Jimi jsou právě rostlinné oleje, které byly použity v kuchyni. BMW zmiňuje také další odpadní zdroje, zbytky (včetně živočišných tuků) a obnovitelné suroviny.

Používání HVO 100 by oproti klasické naftě mohlo znamenat, že bude automobil vypouštět až o 90 % méně CO 2 . V některých zemích Evropské unie se již tento typ paliva používat může, Německo ho schválilo v květnu 2024. Číselný přídomek označuje čistotu. HVO 100 je palivo čisté, tedy bez příměsi fosilní nafty.

Zkoušel ho německý logistický obr DHL Group a v červnu potvrdil, že ho považuje za perspektivní zejména v oblasti dálkové přepravy. Tříměsíční test podstoupilo pět tahačů, které běžně převážely náklad mezi Německem a Maďarskem. DHL palivo považuje za cenově výhodné, navíc široce kompatibilní. Oproti naftě tahače vyprodukovaly o 88 % méně emisí.



Dělníci tankují HVO 100 do nádrží nových aut.

BMW našlo více výhod HVO 100. Je odolné vůči mikrobiální kontaminaci a zlepšuje studené startování. Firma palivo interně používá v jednotkách kamionů, které brázdí silnice mezi továrnami. Jsou s ním kompatibilní dieselové osobní vozy BMW vyrobené od roku 2015 (standard EN 15940).

