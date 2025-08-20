Boeing 737 ztrácí post nejprodávanějšího dopravního letadla. Na trůn míří Airbus A320

Po téměř šesti dekádách neochvějné nadvlády se Boeing 737 chystá opustit trůn nejprodávanějšího dopravního letadla světa. Evropský Airbus A320 jej dotáhl na rozdíl pouhých několika desítek strojů a převzetí první příčky se zdá být otázkou několika týdnů, nejpravděpodobněji k tomu dojde již během září. Čísla mluví jasně: Airbus má nyní na kontě 12 155 dodaných letounů, zatímco Boeing 12 175. Pro Boeing jde o symbolickou, leč citelnou tečku za několika velmi náročnými roky.
Když v dubnu 1988 zařadily aerolinky Air France do své flotily první úzkotrupý Airbus A320, měl za sebou Boeing 737 už jednadvacet let ve službě a impozantní náskok zhruba 1500 dodaných kusů. Evropské konsorcium Airbus, tehdy vnímané spíše jako ambiciózní nováček, se tak pustilo do zdánlivě nerovného boje s etablovaným americkým gigantem.
První letoun A320 byl dodán společnosti Air France 28. března 1988
Málokdo tehdy tušil, že sledujeme začátek souboje, který na desítky let definuje podobu komerčního letectví. Přitom právě segment úzkotrupých letounů, vhodných na kratší a střední tratě, je pro letecké dopravce strategicky nejdůležitější. Tvoří totiž páteř jejich flotil a rozhoduje o ziscích.
Airbus A320 plný odvážných inovací
Airbus od počátku vsadil na odvážné inovace. Model A320 přinesl jako první komerční letoun plně digitální řízení fly-by-wire, tedy „po drátě“, které nahradilo těžké a složité hydraulické systémy. Tradiční masivní berany před piloty vystřídal boční sidestick podobný joysticku, čímž došlo k uvolnění místa a zlepšení výhledu na přístroje.
Flotila letadel Airbus A320
Díky vyššímu podvozku mohly být použity větší a úspornější motory. Důležitou výhodou byla i možnost volby mezi pohonnými jednotkami od různých výrobců. To dávalo aerolinkám větší flexibilitu a vyjednávací prostor, což byla oproti „jednomotorovému“ Boeingu 737 konkurenční výhoda. To vše spolu s mírně širším trupem přesvědčilo letecké společnosti o výhodách nové koncepce.
Zásadní zlom v tomto souboji přišel s novou generací úspornějších motorů. Airbus byl rychlejší a dopravcům nabídl modernizovanou variantu označovanou jako A320neo (New Engine Option), která se díky až 15% úspoře paliva stala okamžitým hitem.
Karty rozdala tragická chyba Boeingu
Obrovský obchodní úspěch Airbusu donutil Boeing k rychlé reakci. Místo zcela nového letadla se však rozhodl pro další radikální úpravu své starší, níže posazené konstrukce 737, kterou se pokusil osadit většími a výkonnějšími motory.
Boeing 737 MAX
Snaha vměstnat příliš velké motory pod nízké křídlo 737 však změnila letové vlastnosti stroje a vyžádala si stabilizační software známý jako systém MCAS. Jeho chybné fungování bohužel přispělo ke dvěma tragickým nehodám, které si vyžádaly 346 životů a vedly na dlouhých 20 měsíců k celosvětovému uzemnění flotily verze MAX.
Tato krize důvěry a následné výrobní problémy zásadně zpomalily Boeing, a naopak otevřely Airbusu cestu na vrchol. Zatímco evropský výrobce sbíral objednávky na A320neo, Boeing se potýkal s odlivem zákazníků a velkými finančními ztrátami.
Ani Airbus se ale nevyhnul potížím. Moderní motory Pratt & Whitney pro A320neo sice šetří palivo, ale některé jejich inovativní součásti se ukázaly jako méně trvanlivé, než se očekávalo. Stovky letadel musely být dočasně odstaveny kvůli zdlouhavým inspekcím a opravám. Přesto se ukazuje, že dlouhodobá strategie Airbusu spočívající v postupné modernizaci funguje lépe než snaha Boeingu udržet ve hře přes padesát let starý design.
Vyhlídky do budoucna má Airbus růžovější
Airbus A320 a Boeing 737 v současnosti tvoří téměř polovinu globální flotily komerčních letadel a jejich příběh je ukázkovým příkladem tvrdého duopolu. Airbus navíc se svými prodlouženými verzemi A321neo a A321XLR posouvá hranice možností úzkotrupých strojů až na jedenáctihodinové lety, čímž de facto nahrazuje starší dálkové letouny. Boeing v tomto segmentu zatím nedokázal nabídnout srovnatelnou konkurenci.
Airbus A321XLR
Dnešní situace je jednoznačná. Airbus má nejen vyšší tempo výroby, ale také výrazně větší objem nevyřízených objednávek – čeká na dodání více než 7000 letounů rodiny A320 oproti zhruba 4700 objednaným Boeingům 737 MAX. Boeing se sice postupně zotavuje, ale ztracenou dynamiku dohání jen pomalu. Převzetí pomyslného žezla Airbusem tak není jen statistickou zajímavostí, ale potvrzením trendu, který se rodil téměř čtyři dekády.
Otázkou zůstává, co bude následovat dál. Odborníci se shodují, že současné platformy A320 i 737 jsou na evoluční hranici. Airbus již otevřeně hovoří o nástupci, který by mohl vstoupit do služby kolem roku 2035. Zvažuje i radikální technologie, jako jsou motory s otevřeným rotorem nebo vodíkový pohon. Boeing je zdrženlivější a čeká na technologický skok, který by ospravedlnil investici v řádu desítek miliard dolarů. Do hry se mezitím tlačí čínský Comac C919, byť zatím jen na domácím trhu. Příští dekáda tak bude v civilním letectví nepochybně přelomová.