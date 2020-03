Boeing 787 Dreamliner kvůli epidemii koronaviru překonal rekord v nejdelším letu s cestujícími

Let francouzských aerolinek Air Tahiti Nui z Francouzské Polynésie do Francie se zapíše do historie jako nejdelší komerční let s cestujícími z hlediska překonané vzdálenosti. Boeing 787 Dreamliner za necelých šestnáct hodin absolvoval trasu dlouhou 15 715 kilometrů, informoval zpravodajský server CNN.

Stroj odstartoval v neděli 15. března z hlavního města Francouzské Polynésie Papeete a po 15 hodinách a 45 minutách úspěšně přistál na letišti Charlese de Gaullea v Paříži. Celou trasu musel absolvovat bez obvyklého mezipřistání, neboť v USA platí omezení z důvodu šíření epidemie COVID-19.

Omezení zavdala podmínky k rekordu

Za normálních podmínek by letadlo na této trase přistálo na mezinárodním letišti v Los Angeles, kde by cestující museli vystoupit a projít celní kontrolou. Americký prezident Donald Trump však na 30 dnů pozastavil veškeré cesty do Evropy s cílem zabránit šíření koronaviru.

Kvůli těmto restrikcím musela posádka letu TN064 překonat americký kontinent bez mezipřistání a do cíle doletět „na jeden zátah“. Na palubě bylo jen 130 cestujících a řízení stroje zajišťovala posílená posádka, sestávající ze čtyř pilotů. Právě proto, že letadlo nebylo úplně plné, dokázalo zvládnout celou cestu bez nutnosti doplňování paliva.

Jednalo se o jednorázovou a výjimečnou událost. „Tento let byl realizován výjimečně v rámci omezení uložených americkými úřady tváří v tvář epidemii COVID-19,“ uvedl mluvčí Air Tahiti Nui v oficiálním prohlášení. Jistou kuriozitou pak je, skutečnost, že tento let se stal současně nejdelším vnitrostátním letem. Celou trasu, včetně mnoha podrobností, můžete zhlédnout na webu flightaware.com.

Teď už jen s mezipřistáním

Od víkendu je již na trasách letů z Papeete do Paříže plánováno mezipřistání na mezinárodním letišti ve městě Pointe-à-Pitre na francouzském ostrově Guadeloupe v Karibiku. Původně byla ve hře i varianta s mezipřistáním v kanadském Vancouveru, nicméně ta je nyní vyloučena, protože i tato země zavedla od 16. března zákaz cestování.

Dosavadním rekordmanem z hlediska překonané vzdálenosti byla pravidelná linka mezi Singapurem a Newarkem, provozovaná leteckou společností Singapore Airlines. Let v letadle Airbus A350-900 ULR trvá 18 hodin a 25 minut a stroj během něj překoná vzdálenost 15 344 kilometrů, tj. o necelých 400 km kratší.

Absolutní rekord s dopravním letadlem drží australské aerolinky Qantas, jež provedly koncem roku 2019 testovací let v rámci projektu Sunrise. Trasa mezi Londýnem a Sydney dlouhá 17 800 kilometrů trvala 19 hodin a 19 minut. Na palubě však nebyli žádní cestující, kteří si koupili letenku, takže se v tomto směru nejednalo o komerční let.