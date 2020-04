Boeing 787 je nutné každých 51 dnů vypnout a zapnout, aby pilotům nezobrazoval zavádějící údaje

Loni jsme přinesli článek o tom, že letadlo Airbus A350 je potřeba každých 149 hodin vypnout a zapnout, aby nedocházelo ke ztrátě komunikace mezi některými avionickými systémy. Také konkurenční Boeing má pro svůj stroj 787 nově předepsanou podobnou proceduru, informuje The Register.

Americká Federální letecká správa (FAA) v bezpečnostním pokynu, vydaném koncem března tohoto roku, varuje, že nedodržení stanoveného postupu by mohlo mít „katastrofální následky“. Letoun Boeing 787 (konkrétně jeho verze 787-10, 787-9 a 787-8) je tedy nutné přinejmenším každých 51 dnů vypnout a znovu zapnout.

„Zkoušeli jste to vypnout a zapnout?“

Ve shrnutí nové směrnice FAA uvádí, že „při nepřetržitém napájení po dobu 51 dnů může dojít k výpadku monitorovacích funkcí základních počítačových systémů letadla. To by mohlo vést k nedetekované ztrátě informací v rámci datové sítě.“

Pokud by elektrické okruhy letounu zůstaly v provozu delší dobu, mohlo by to vyústit v „zobrazování zavádějících údajů“ pilotům. Jedná se přitom o kritické informace zahrnující rychlost, polohu, nadmořskou výšku a provozní údaje o chodu motorů.

Následky takového výpadku by dle úřadu mohly být katastrofální, proto nařídil povinnost tyto letouny minimálně každých 51 dnů vypínat a znovu zapínat. Reagoval tak na problémy, jež se v minulosti vyskytly v různých avionických systémech několika letadel Boeing 787.

Není to první problém Boeingů 787

Oslovení piloti na vydaný bezpečnostní pokyn reagovali rezervovaně. Směrnice dle nich neobsahuje dostatek informací k posouzení, do jaké míry by popsaná porucha mohla vést ke katastrofě. Každopádně je dobré vědět, že záložní přístroje, zobrazující výšku a rychlost, fungují nezávisle a jsou oddělené od ostatních systémů. Ztráta indikace stavu motorů by však ztěžovala nastavení jejich výkonu, které zaručuje bezpečný přímý a vodorovný let, zatímco piloti postupují podle nouzových příruček a snaží se vyřešit potíže.

Rozhodně se nejedná o první podobný problém tohoto typu letadla. Kvůli dříve objevené softwarové chybě musely letecké společnosti tento stroj vypínat a opětovně zapínat každých 248 dnů. Pokud by tak nečinily, hrozilo vypnutí generátorů v průběhu letu.

V roce 2014 začal kvůli závadě lithium-iontového akumulátoru hořet Boeing 787 aerolinek Japan Airlines. Vyšetřovatelé následně zjistili, že černé skříňky zaznamenávaly falešné informace, protože přijímaly místo skutečného stavu zastaralá data. Další problémy se projevily při nastavení trasy se 14 body, na které systém letadla reagoval zamrznutím.